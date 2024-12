O empresário Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, publicou um vídeo esclarecendo pontos sobre o planejamento do clube para 2025, fez um balanço do ano do Galo em 2024 e oficializou a troca da fornecedora do material esportivo, que agora será com a Nike.

Menin acalmou os ânimos dos torcedores sobre contratações para a próxima temporada e garantiu que todo o dinheiro arrecado pela venda de jogadores, principalmente a de Paulinho ao Palmeiras, será investido em reforços.

– Podem ter certeza que negociações virão. Em relação ao futebol, podem ficar tranquilos. Qualquer venda de jogador, o dinheiro vai ser investido integralmente no futebol. No futebol, a gente vende e compra. Vamos investir os resultados da venda de jogadores no futebol.

O Atlético começou o ano de uma forma promissora e apontado como um dos favoritos a títulos no futebol brasileiro em 2024, mas apesar de ter chegado na final da Libertadores e Copa do Brasil, o Alvinegro terminou a temporada em baixa, com dois vices e risco de queda na última rodada do Brasileirão. A maré negativa resultou na demissão de Gabriel Milito.

– Queremos que o Atlético continue ocupando o espaço que hoje ocupa no futebol nacional e mundial. Time forte e que entra em todas competições com condição de ganhar título. Nosso objetivo não é voo de galinha, é a longo prazo. Cada vez melhor.

O dirigente também falou sobre o anúncio de Cuca como o novo técnico do Galo para a próxima temporada, e oficializou a troca da fornecedora de material esportivo de Adidas para a Nike, além de dois novos patrocínios.

- O novo comandante, o Cuca está aí. Vencedor, conhece o Atlético-MG, sabe trabalhar no Atlético. Espero que traga muitos títulos para nós. Fechamos dois patrocínios importantes para o nosso futebol. A H2Bet e a Nike. Dois patrocinadores fortes, que vão nos ajudar em 2025.

A troca do patrocínio máster para o H2Bet já havia sido anunciado, porém, a novidade é o novo patrocinador esportivo do clube, que será válido somente a partir de 2026.

