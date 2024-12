Mercado da Bola: presidente do Atlético-MG confirma acerto de Paulinho com o Palmeiras

O atacante Paulinho será o segundo reforço do Palmeiras para 2025. Em entrevista nesta segunda-feira (30), Rubens Menin, um dos proprietários da SAF do Atlético-MG, confirmou que o jogador defenderá o Verdão na próxima temporada.

– Achamos que tínhamos uma boa oportunidade com o Paulinho. Foi uma proposta muito boa do Palmeiras. Vamos usar esse dinheiro para reforçar o plantel. Eu gosto muito do Paulinho – afirmou o mandatário em entrevista à rádio Rede 98.

Para contar com Paulinho, o Palmeiras irá desembolsar 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), além de ceder Gabriel Menino e Patrick, capitão da equipe sub-20. O Verdão, por sua vez, irá permanecer com parte dos direitos econômicos da dupla.

O atacante já realizou exames médicos e gravou vídeos de divulgação, mas aguarda a finalização de trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente pelo novo clube.

Após o fim da temporada 2024, Paulinho passou por um procedimento cirúrgico para tratar uma fissura óssea na canela direita. Com isso, o atleta deve estar disponível para a comissão técnica liderada por Abel Ferreira somente em abril, antes do Mundial de Clubes - principal competição do calendário do Palmeiras.

Paulinho, alvo do Palmeiras, em partida pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Em duas temporadas com a camisa do Galo, Paulinho acumulou 50 gols e 12 assistências em 120 partidas. Além de ser o artilheiro da equipe mineira na última edição da Copa Libertadores, o atacante conquistou duas vezes o Campeonato Mineiro (2023 e 2024).