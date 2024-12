Jornalista se retrata publicamente após apoiar chegada de Cuca no Atlético-MG

O Atlético-MG confirmou a contratação do treinado Cuca para a próxima temporada no último domingo (29). O jornalista Eugênio Leal se posicionou inicialmente a favor da investida do clube mineiro no técnico, mesmo com as polêmica que o envolvem. Contudo, após receber críticas nas redes sociais, o comunicador se retratou sobre as declarações recentes.

Cuca foi condenado no passado por estupro de uma jovem, de 13 anos, durante o ano de 1987. Na época, ele era jogador do Grêmio e o crime teria acontecido durante uma excursão do clube gaúcho pela Europa.

Dois anos depois do caso, o treinador e mais dois jogadores foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Em janeiro de 2024, o Tribunal Regional de Berna anulou a sentença do treinador.

Determinado cenário contraditório do técnico gerou grandes críticas e posicionamentos contra a figura dele desde 2023. Apesar disso, o Atlético-MG confirmou a contratação de Cuca para a próxima temporada. O que inicialmente foi apoiado pelo jornalista Eugênio Leal nas redes sociais.

Retratação de Eugênio Leal

A declaração do jornalista apontando uma possível "virada de página" para apoiar a chegada de Cuca ao Galo não agradou grande parte dos internautas. Assim, pouco tempo depois da primeira publicação, o comunicador se retratou da fala publicamente.

- Após ler algumas mensagens aqui postadas e conversar com pessoas próximas, entendo que minha percepção sobre o caso Cuca estava equivocada. A "página não foi virada" e minhas últimas respostas sobre o caso foram infelizes. Peço desculpas - publicou o comunicador no X, antigo Twitter.