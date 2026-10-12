Análise: Atlético de Domínguez demonstra força mental e grande capacidade de reação

O Atlético de Eduardo Domínguez vem se mostrando uma equipe de muita força mental e grande capacidade de reação durante as partidas. Na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Santos, o Galo demonstrou essas características mais uma vez, mostrando resiliência e poder de reação para buscar o resultado mesmo em situações adversas e nos minutos finais dos jogos.

Primeiro tempo

O Atlético começou a partida com a posse de bola e buscando o ataque. Nos primeiros minutos, o Galo explorou principalmente o lado direito, com Natanael atuando de forma avançada, realizando ultrapassagens e chegando à linha de fundo para dar profundidade às jogadas.

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Com o passar do tempo, o Santos também passou a encontrar espaços para construir suas investidas ofensivas. As principais jogadas da equipe paulista aconteciam justamente nas costas de Natanael, que tinha uma postura bastante ofensiva e deixava espaços na defesa. Caballero tentava aproveitar esses espaços, além de buscar tabelas com Gabigol para criar oportunidades.

Pelo lado alvinegro, Alexsander era um dos jogadores mais participativos e com maior liberdade em campo. O volante contribuía na construção das jogadas e também tinha espaço para avançar ao ataque e finalizar, aparecendo como uma alternativa para levar o Atlético ao setor ofensivo.

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As investidas do Galo, porém, esbarravam na marcação organizada e precisa do Santos. Borbas, centroavante da equipe mineira, encontrava dificuldades para disputar as bolas com os zagueiros adversários e oferecer opções para a construção das jogadas, o que limitava as alternativas ofensivas do Atlético.

A primeira etapa foi marcada por poucas oportunidades claras de gol. O Atlético teve mais volume de jogo e procurou assumir o controle das ações, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em jogadas bem construídas e finalizações perigosas. Do outro lado, o Santos buscou explorar os espaços deixados pelo Galo, mas também teve dificuldades para criar chances claras.

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Borbas e Luan Peres em Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou a campo mantendo o volume ofensivo e buscando o ataque. A equipe também explorava as bolas aéreas em cobranças de faltas e escanteios, levando perigo principalmente com Vitor Hugo. A jogada pelo alto se tornou uma das alternativas do Galo para tentar furar a defesa santista.

Eduardo Domínguez movimentou o banco de reservas em busca de mais fôlego para a equipe. O treinador, no entanto, manteve o sistema de jogo e promoveu mudanças pontuais, com a entrada de jogadores para as mesmas posições. Em uma partida inicialmente marcada por poucas chances claras, o clima também ficou mais quente na segunda etapa, com entradas mais duras e desentendimentos entre os jogadores, que resultaram em cartões amarelos.

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O desenho tático da etapa final foi de um Atlético com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, enquanto o Santos buscava explorar os contra-ataques. Apesar do domínio territorial, o Galo também oferecia espaços para as transições rápidas do adversário e encontrava dificuldades para construir jogadas com qualidade em alguns momentos.

A reta final, porém, transformou o cenário da partida. Aos 42 minutos, Gabigol abriu o placar para o Santos e deixou o Atlético em situação delicada na Arena MRV. A equipe mineira, no entanto, mostrou poder de reação e resiliência. Pouco depois, Vitor Hugo aproveitou a cobrança de escanteio e, em um lance acrobático, deixou tudo igual no marcador.

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Quando o empate parecia encaminhado, Thiago Borbas apareceu para decidir. Após cruzamento de Natanael, o centroavante acertou um belo voleio e marcou um golaço para garantir a virada e a vitória alvinegra por 2 a 1.

O resultado reforça a capacidade de reação do Atlético, que voltou a demonstrar força para buscar um resultado positivo mesmo em uma situação adversa. Além de valorizar a força da equipe na Arena MRV, a virada garante pontos importantes na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

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