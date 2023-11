— O Paulinho é um garoto que eu gosto muito, desde seu início no Vasco. Depois da Alemanha, no Atlético-MG, vive um momento muito especial, está despontando na artilharia do Campeonato Brasileiro e tem uma maneira de jogar que eu acredito que encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do (camisa) 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade. Tem muito comprometimento tático, e isso a gente consegue enxergar no Paulinho, além de suas qualidades físicas e técnicas — declarou Fernando.