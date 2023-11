A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut), irá acompanhar o caso do atacante Hulk, como terceiro interessado. No jogo contra o América-MG, que foi realizado no sábado (6), em Uberlândia, Minas Gerais, o jogador fez um gesto com as mãos, acusando a arbitragem da partida de roubo.