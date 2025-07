O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Flamengo nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

As equipes vem de confronto pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, Atlético e Flamengo se enfrentaram, também no Maracanã. A partida terminou em 1 a 0 para os cariocas, mas com boa atuação dos mineiros.

O Galo conta com alguns reforços para o confronto desta quinta-feira. Lyanco, que estava suspenso, volta ao time titular. Dudu, que também cumpria suspensão devido ao caso envolvendo Leila Pereira, obteve efeito suspensivo. Já Alexsander, novo reforço do Galo, está liberado para atuar.

Dudu x Leila

O Atlético-MG conseguiu importante vitória nos bastidores antes da partida desta quinta-feira. O clube conseguiu um efeito suspensivo, e Dudu poderá atuar contra o Flamengo, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, logo mais no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil em razão de ofensas destinadas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em uma rede social, em janeiro deste ano.

Dudu já cumpriu duas partidas da suspensão inicial. O atacante não atuou contra Palmeiras e Flamengo na Copa do Brasil. Na Sul-Americana atuou normalmente, já que a suspensão é para competições da CBF.

O efeito suspensivo do atacante Dudu é válido apenas para jogos da Copa do Brasil, no primeiro momento. Haverá um novo julgamento do caso, mas ainda sem data definida.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Atlético-MG pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATLÉTICO-MG

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña; Evertton Araújo, Allan, Matheus Gonçalvez; Luiz Araújo, Plata e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.