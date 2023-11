Sete minutos depois do gol, o Coelho ficou com um a menos em campo. Alê usou o braço em uma disputa de bola com Otávio e levou cartão vermelho. A ausência de um atleta desequilibrou o Coelho e permitiu que o Atlético-MG buscasse o empate. Pavón recebeu um lançamento nas costas da marcação do adversário, ajeitou para Paulinho e o camisa 10 finalizou.