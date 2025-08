Atitude de jogador em Flamengo x Atlético-MG repercute: ‘Tirando onda’

Flamengo x Atlético-MG estão se enfrentando pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (31), e a atitude de um jogador no primeiro tempo repercutiu nas redes sociais. O jogo é válido pela ida das oitavas de final da competição nacional.

O primeiro tempo começou com a intensidade que um jogo desse tamanho pede. Flamengo x Atlético-MG já conta com muita intensidade, raça, e uma polêmica das grandes de arbitragem.

Apesar de tudo isso, o placar continua em branco, e o destaque da primeira etapa, pelo menos nas redes sociais, foi para uma atitude do lateral-esquerdo Matias Viña com Rony. Depois de uma trombada, o atacante do Galo saiu comemorando, e Viña deu uma debochada. Vale lembrar que eles atuaram juntos no Palmeiras. Veja abaixo.

Veja atitude de Viña em Flamengo x Atlético-MG e reação da web

Lance polêmico no primeiro tempo

Logo aos sete minutos de bola rolando, o Atlético-MG levantou uma bola na área do Flamengo, e depois de uma cabeçada, a bola bate no braço de Léo Pereira. Os jogadores do Galo cercaram Raphael Claus, que nada marcou. O VAR também não chamou e o jogo seguiu, causando revolta na web.

RJ - RIO DE JANEIRO - 31/07/2025 - COPA DO BRASIL 2025, FLAMENGO X ATLETICO-MG - Leo Pereira jogador do Flamengo disputa lance com Hulk jogador do Atletico-MG durante partida no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Escalação das equipes

Em comparação com a partida de domingo, que contou com a vitória rubro-negra por 1 a 0 contra o time mineiro, a equipe conta com três mudanças. Jorginho saiu para o lugar de Evertton Araújo, Arrascaeta para Matheus Gonçalves e Bruno Henrique para o lugar de Luiz Araújo.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña; Allan, Evertton Araújo e Matheus Gonçalves; Luiz Araújo, Plata e Pedro.

Por sua vez, o Atlético-MG vai a campo com: Everson; Saravia, Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.