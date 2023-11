Seis atletas que atuam no Brasil foram convocados. Do Fluminense, campeão da Libertadores com Diniz, André e Nino foram chamados. O Botafogo, líder do Brasileirão está representado pelo goleiro Lucas Perri. Já o Palmeiras, vice-líder, conta com Raphael Veiga na lista. As novidades foram Endrick, também do Palmeiras, e Paulinho, do Atlético-MG.