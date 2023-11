A convocação da Seleção Brasileira mal acabou e já está dando o que falar nas redes sociais. Os torcedores do Santos são os mais incomodados, por conta da ausência de Marcos Leonardo. A lista com os 24 nomes foi divulgada nesta segunda-feira (6) para os jogos contra a Colômbia, no dia 16 de novembro, em Barranquilla (COL), e Argentina, no dia 21, no Maracanã.