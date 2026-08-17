Decisão na Sul-Americana: Confira a agenda semanal do Atlético Galo entra em campo pela Sula e também pelo Brasileirão durante a semana

O Atlético terá uma semana decisiva pela frente, com compromissos importantes por duas competições. O Galo entra em campo pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana e, depois, viaja para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético terá uma semana decisiva pela frente, com compromissos importantes por duas competições. O Galo entra em campo pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana e, depois, viaja para enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo, o Atlético vira a chave para o confronto decisivo contra o Red Bull Bragantino. A partida será disputada na próxima quarta-feira (19), às 19h, na Arena MRV.

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O Galo chega ao duelo com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, em Bragança Paulista. Com isso, o Atlético precisa apenas de um empate para garantir a classificação às quartas de final da competição continental.

Caso perca por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Uma derrota por dois ou mais gols elimina o Atlético da Sul-Americana.

Além da vantagem construída no primeiro jogo, o Galo conta com o fator casa. Em 20 partidas disputadas na Arena MRV nesta temporada, a equipe foi derrotada apenas uma vez. Um novo resultado positivo diante da torcida atleticana garante a classificação sem a necessidade de disputa por pênaltis.

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Depois da decisão pela Sul-Americana, o Atlético volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (22), às 18h30, o time enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela 24ª rodada da competição. O Galo chega ao compromisso ocupando a 8ª colocação, com 32 pontos, e busca manter a sequência positiva na competição nacional.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (17) - Treino na Cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (18) - Treino na Cidade do Galo às 15h30

Quarta-Feira (19) - Atlético x Red Bull Bragantino às 19h - Volta oitavas de final - Copa Sul Americana (Arena MRV)

Quinta-Feira (20) - Treino na Cidade do Galo às 11h

Sexta-Feira (21) - Treino na Cidade do Galo às 10h / Viagem para Porto Alegre às 16h45

Sábado (22) - Internacional x Atlético às 18h30 - 24° rodada Campeonato Brasileiro (Beira-Rio) / Retorno para Belo Horizonte às 22h45

Domingo (23) - Treino Cidade do Galo às 11h

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Jogadores do Atlético comemoram gol sobre o Gremio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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