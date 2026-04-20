Copa do Brasil e clássico nacional: Confira a programação semanal do Atlético-MG

A semana do Atlético será intensa e marcada por compromissos importantes em duas competições diferentes. A equipe atuará em ambas as partidas na Arena MRV: a estreia na Copa do Brasil e um grande clássico nacional pelo Campeonato Brasileiro.

A semana do Atlético será intensa e marcada por compromissos importantes em duas competições diferentes. A equipe atuará em ambas as partidas na Arena MRV: a estreia na Copa do Brasil e um grande clássico nacional pelo Campeonato Brasileiro.

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O Galo inicia sua trajetória na Copa do Brasil já na quinta fase competição. Na próxima quinta-feira (23), enfrenta o Ceará, pelo jogo de ida, em casa, com o objetivo de construir um bom resultado para decidir a classificação fora de casa.

A Copa do Brasil aparece como uma das principais alternativas de título para o clube nesta temporada. No ano passado, o Atlético foi eliminado nas quartas de final pelo rival Cruzeiro, após ter se destacado ao eliminar o Flamengo, candidato principal ao título.

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Coincidentemente, o Flamengo será o adversário do próximo domingo (26), pelo Brasileirão. No clássico nacional, o Galo busca a recuperação na competição, após uma sequência de duas derrotas consecutivas.

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (20) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (21) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (22) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quinta-Feira (23) - Atlético x Ceará às 19h - 5° fase da Copa do Brasil - Ida (Arena MRV)

Sexta-Feira (24) - Treino na cidade do Galo às 11h

Sábado (25) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (26) - Atlético x Flamengo às 20h30 - 13° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

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Victor Hugo em Coritiba x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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