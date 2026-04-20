Éverson vê Atlético superior, mas lamenta que 'detalhes' tenham definido a derrota para o Coritiba

O Atlético foi superado pelo Coritiba por 2 a 0 neste domingo, no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Everson analisou o contexto da partida e destacou que o Galo teve um desempenho superior nos 90 minutos, mas acabou prejudicado por erros cruciais em lances decisivos.

O Atlético foi superado pelo Coritiba por 2 a 0 nesse domingo (20), no Couto Pereira, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Everson analisou o contexto da partida e destacou que o Galo teve um desempenho superior nos 90 minutos, mas acabou prejudicado por erros cruciais em lances decisivos.

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O goleiro ressaltou que a equipe conseguiu criar e produzir boas oportunidades ao longo do jogo, porém a falta de efetividade nas finalizações e as falhas defensivas foram determinantes para o resultado negativo:

— Se colocar as chances claras, eles tiveram duas em dois erros nossos coletivos, eles foram felizes, e fizeram dois gols. Hoje a gente faltou finalizar um pouco melhor, não finalizamos tão bem, em outras finalizações o Pedro (goleiro do Coritiba) foi bem, fez boas defesa. Mas infelizmente hoje a gente acabou perdendo detalhe. No começo do jogo, uma falta, um erro coletivo no nosso posicionamento. Depois acabamos errando também no segundo tempo, infelizmente dois erros que perdemos três pontos que seriam importantes para a gente na tabela — analisou Éverson.

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Éverson também projetou a sequência do Galo e a importante partida pela ida da quinta fase da Copa do Brasil:

— Os resultados não estão vindo, principalmente fora de casa não estão vindo. Agora a gente tem acertar as coisas para que a gente possa fazer um bom jogo na nossa arena, diante da nossa torcida contra o Ceará, para fazer uma vitória e levar uma vantagem para o próximo do Copa do Brasil. A gente sabe bem da importância da Copa do Brasil pra gente agora — projetou Éverson.

Éverson (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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