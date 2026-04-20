Paulo Bracks desmente 'suposto pedido' de Domínguez para deixar o Atlético-MG

Após a partida contra o Coritiba, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, negou o suposto pedido de saída do técnico Eduardo Domínguez. A declaração veio após o jornalista Guilherme Frossard afirmar, em suas redes sociais, que o treinador argentino teria manifestado o desejo de deixar o comando da equipe, mas acabou sendo convencido a permanecer.

Após a partida contra o Coritiba, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, negou o suposto pedido de saída do técnico Eduardo Domínguez. A declaração veio após o jornalista Guilherme Frossard afirmar, em suas redes sociais, que o treinador argentino teria manifestado o desejo de deixar o comando da equipe, mas acabou sendo convencido a permanecer.

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Bracks se pronunciou um tempo depois da coletiva de imprensa de Domínguez, descartando completamente essa possibilidade. Além disso, o dirigente reforçou que o clube oferece respaldo total ao treinador argentino, demonstrando confiança na continuidade do trabalho:

— Isso é uma irresponsabilidade absurda, uma mentira desse tamanho é muito perigosa. Não houve qualquer tipo de reunião nossa após o jogo. O Eduardo se reuniu com a comissão técnica dele em uma sala, eu estava no vestiário com os atletas e agora estamos nos encontrando na coletiva. Temos que ter muito cuidado com o que falamos e escrevemos, estamos tratando de uma instituição imensa, e uma mentira dessas é muito irresponsável — afirmou Bracks

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Paulo Bracks também comentou sobre a situação e o momento atual vivido pelo Atlético:

— Neste momento que estamos, passamos por uma semana diferente, na quinta vencemos não jogando bem, hoje jogamos melhor, contra um adversário melhor, na cada deles, e perdemos. E no jogo de quinta-feira, a vitória ficou em segundo plano por conta da coletiva, que teve total respaldo da diretoria, e que os jogadores entenderam e, na nossa opinião, os jogadores inclusive deram uma resposta hoje —iniciou o diretor

— Nada que eu vou falar aqui vai amenizar a derrota, tivemos números absurdos, 70% de posse de bola, 22, 25 finalizações contra duas, tomamos um gol totalmente atípico. Mas é continuar trabalhando pra reverter esses resultados ruins, dos últimos 10 jogos , ganhamos cinco e perdemos cinco. Temos que buscar ganhar mais do que perder, passar por essa turbulência que está passando. E quando vem uma mentira dessa a gente ainda tem que apagar essa irresponsabilidade. Mas fiz questão de vir aqui para poder estancar essa inverdade — finalizou Paulo Bracks

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Domínguez em Coritiba x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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