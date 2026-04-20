Análise: Erros defensivos voltam a assombrar e custam caro para o Atlético-MG

Mais uma derrota do Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, desta vez por 2 a 0 diante do Coritiba. Os erros defensivos, que por muito tempo assombraram a equipe, voltaram a aparecer e foram determinantes para o resultado negativo. Com isso, o Galo acumula sete derrotas em oito partidas como visitante na competição.

Mais uma derrota do Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, desta vez por 2 a 0 diante do Coritiba. Os erros defensivos, que por muito tempo assombraram a equipe, voltaram a aparecer e foram determinantes para o resultado negativo. Com isso, o Galo acumula sete derrotas em oito partidas como visitante na competição.

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Mudança na equipe titular

O técnico Eduardo Domínguez optou por manter a base da equipe das últimas partidas, promovendo apenas duas mudanças. Na defesa, seguem Éverson no gol, Natanael e Lodi nas laterais direita e esquerda, respectivamente, e Ruan na zaga ao lado de Lyanco, que retorna ao time titular. O defensor vinha sendo utilizado de forma gradual, com minutagem controlada, desde sua recuperação de uma grave lesão no tendão de Aquiles.

No meio-campo, a novidade é o retorno de Maycon. Recuperado de lesão sofrida no início de março, na semana da final do Campeonato Mineiro, o volante já vinha readquirindo ritmo de jogo nas últimas semanas. Antes de se lesionar, era titular absoluto e, desta vez, volta a iniciar a partida.

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No restante do meio e do ataque, Domínguez manteve a formação considerada titular, com Alan Franco e Victor Hugo no setor de meio, e Cuello, Reinier e Hulk no comando ofensivo.

Lyanco em Coritiba x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O jogo

A desatenção defensiva que o Atlético vinha apresentando há algum tempo voltou a aparecer logo nos minutos iniciais, obrigando a equipe a mudar seus planos após sofrer um gol aos seis minutos.

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No lance, a defesa do Galo falhou ao não cortar uma bola em meia altura após cobrança de escanteio, permitindo que ela atravessasse a marcação. Breno Lopes, do Coritiba, apareceu livre na área para finalizar e abrir o placar.

Após sofrer o gol, o Atlético passou a controlar a posse de bola no campo ofensivo e insistiu principalmente nas jogadas de cruzamento. Apesar de atuar com dois atacantes, Reinier e Hulk, nenhum deles exercia a função de referência na área, já que ambos se movimentavam bastante. Com isso, faltava um jogador para disputar diretamente com os zagueiros do Coritiba, o que facilitava o trabalho defensivo adversário.

Ao mesmo tempo, esse domínio territorial com o time praticamente em um ataque contra defesa, também abria espaços para contra-ataques perigosos do Coxa. A linha defensiva do Atlético atuava avançada, muitas vezes à frente do meio-campo, enquanto os laterais jogavam de forma bastante ofensiva, quase como pontas. Esse cenário permitia ao Coritiba explorar a velocidade nas transições, criando situações de mano a mano com os zagueiros. Ainda assim, os atacantes do time paranaense não conseguiam dar qualidade às finalizações para ampliar o placar.

A segunda etapa iniciou semelhante a primeira, mais um erro defensivo, dessa vez individual de Lyanco que afastaram ainda mais o Atlético da vitória. Lyanco tentou sair jogando e, ao errar o passe, viu a bola bater em Pedro Rocha e seguir em direção ao gol. Everson, fora de posição, não conseguiu evitar, e o Coritiba ampliou o placar.

O técnico Eduardo Domínguez tentou promover mudanças para dar mais mobilidade à equipe, principalmente com a entrada de Cassierra, buscando uma referência no ataque para disputar com a defesa do Coritiba e ocupar o espaço que faltou na primeira etapa. No entanto, o atacante pouco participou do jogo, recebendo poucas bolas e ficando mal acionado.

O Atlético também arriscou finalizações de média distância, mas encontrou um goleiro do Coritiba em tarde inspirada, com boas defesas. A equipe até conseguiu criar oportunidades, mas a principal questão acabou sendo as falhas defensivas, que voltaram a comprometer o desempenho. Esses erros têm sido decisivos e custado pontos importantes ao longo da competição.

Como visitante, o Atlético soma sete derrotas em oito partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe segue sem repetir fora de casa o mesmo desempenho que apresenta na Arena MRV, acumula duas derrotas consecutivas e vê a parte de cima da tabela se distanciar.

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