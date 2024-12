O Atlético-MG terá desafios à parte na partida desta quarta-feira (4), contra o Vasco, em São Januário, às 19h, além da briga por vaga na Copa Sul-Americana de 2025. A equipe não vence há 11 jogos e ainda está com pontuação abaixo do seu pior desempenho em Brasileiros de pontos corridos desde 2005.

continua após a publicidade

A equipe do técnico Gabriel Milito não vence desde 22 de outubro, quando derrotou o River Plate por 3 a 0, na Arena MRV, na primeira partida pela semifinal da Copa Libertadores. Depois, foram quatro empates e sete derrotas, incluindo aí as duas para o Flamengo na decisão da Copa do Brasil e para o Botafogo por 3 a 1, sábado (30), na final da Libertadores.

Paulinho explica contusão que atrapalhou seu rendimento nos últimos jogos

Essa sequência de jejum de vitórias é a maior dos últimos 33 anos da história do Atlético-MG. No final da temporada 1990 e início da 1991, o Galo atingiu 14 partidas sem conseguir vencer. Foram 13 jogos pelos Brasileiros daqueles anos e um amistoso, com nove empates e cinco derrotas. Como a equipe faz apenas mais duas partidas ainda em 2024, o recorde negativo não será quebrado.

continua após a publicidade

Atlético-MG precisa da vitória para interromper desempenho ruim

Outro desempenho ruim que ameaça o Atlético-MG nesta temporada é a pontuação no Brasileiro – por ter disputado as duas finais das competições eliminatórias, em novembro a equipe acabou relegando o principal campeonato do país a segundo plano, inclusive escalando reservas algumas vezes.

O Galo somou apenas 44 pontos nas 36 rodadas disputadas e está próximo da pior campanha que já fez na história dos pontos corridos com 20 clubes, desde 2006. Em duas oportunidades, o Atlético-MG terminou o Brasileiro com apenas 45 pontos, ameaçado pelo rebaixamento para a Série B. Em 2010, a equipe terminou em 13.o. lugar e no ano seguinte, em 15.o. Agora terá de ganhar uma partida ou empatar as duas restantes para não ter pior desempenho – domingo (8) joga contra o Athletico-PR, na Arena MRV.

continua após a publicidade

O objetivo que restou ao Atlético-MG neste restante de Brasileiro, a vaga na Copa Sul-Americana, pode ser atingido nesta rodada. Se o Galo derrotar o Vasco, em São Januário, e Juventude ou Athletico-PR não vencer, respectivamente, São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis, e Bragantino, na quinta-feira (5), em Curitiba, a 14.a. colocação estará garantida.