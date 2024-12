Esposa de titular do Atlético-MG expõe ameaças após final da Libertadores

O Atlético-MG perdeu a decisão da Libertadores de 2024, no último sábado (30), para o Botafogo, em Buenos Aires. Dois dias após a derrota, Gabriela Melchior, esposa do lateral-esquerdo Guilherme Arena, expôs mensagens agressivas e ameaças enviadas por parte da torcida mineira ao camisa 13 do Galo.

O jogador protagonizou um lance capital para a derrota do clube mineiro para o Botafogo por 3 a 1. Ainda no primeiro tempo, Arana originou a jogada que terminou em um pênalti em cima de Luiz Henrique, ao tentar proteger uma bola e não afastá-la da área.

- Estarei torcendo por uma lesão que irá destruir a carreira do estrume do Arana e se houver justiça, isso vai acontecer em pouco tempo. Esse dia só não vai ser mais feliz do que o da morte dele aguardado ansiosamente. Que o Arana fora nos próximos meses o que jamais sofreu para compensar o que foi feito ontem. Amém - atacou um usuário exposto pela esposa do jogador.

Pronunciamento da esposa de Arana

Através de uma publicação nas redes sociais, Gabriela expôs o agressor. De acordo com a influenciadora, este teria sido apenas um dos milhares de ataques sofridos pelo lateral após a final da Libertadores. Ela condenou a postura do torcedor e pediu respeito.

- Para pessoas como você [quem enviou a mensagem], eu espero que Deus te perdoe, e espero que a gente consiga usar a rede social de uma forma mais respeitosa. O futebol acaba quando o juiz apita, e aqui nesse espaço eu falo sobre: família, maternidade, espiritualidade e sobre mim. Espero que possam respeitar isso - disse a influenciadora.

Guilherme Arana assumiu o erro no lance capital após a partida. Em declaração, ele pediu desculpas pela ação em campo e enalteceu a grandeza do Atlético-MG.