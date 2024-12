Paulinho se pronuncia pela primeira vez após vice do Atlético-MG na Libertadores

Paulinho, do Atlético-MG, falou publicamente pela primeira vez após a final da Libertadores 2024. O Galo foi superado pelo Botafogo por 3 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e perdeu a chance do bicampeonato da competição continental.

Em 2024, Paulinho marcou sete gols na Libertadores pelo Atlético-MG, sendo um dos principais nomes da campanha finalista do time. No entanto, o atacante não teve destaque na final do torneio. Três dias após a partida, por meio da rede social "X", ele revela sofreu uma fissura óssea na canela direita em um treinamento de março e jogou lesionado durante toda a temporada.

Além disso, Paulinho completou que jogou à base de injeções por mais de seis meses, por conta da necessidade da presença dele em campo nas partidas, principalmente na Copa do Brasil e na Libertadores:

— Tive uma reunião juntamente com departamento médico, a comissão e a diretoria e decidimos optar por um tratamento conservador minimizando impactos e priorizando minha participação nos jogos das Copas do Brasil e Libertadores, e assim foi feito.

— Com o excesso de jogos, o esforço e os impactos das partidas fizeram com que a lesão evoluísse para um edema ósseo e, ao final de julho, as dores se intensificaram, passei a jogar com analgesia (injeção). O clube estava em um bom momento nas Copas, também sofria com muitos desfalques devido ao calendário de Copa América e com vários atletas no departamento médico — completou o camisa 10.

Paulinho tem 19 gols e quatro assistências em 59 jogos (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Por fim, Paulinho anunciou que não joga mais nesta temporada. O atleta passará por uma cirurgia nos próximos dias, a fim de retornar o mais rápido possível aos gramados. O vínculo do atacante com o Atlético-MG vai até 31 de dezembro de 2026.

