Apesar da perda dos títulos da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, nesta final de temporada, o técnico Gabriel Milito segue com prestígio entre a torcida do Atlético-MG. Em votação no grupo de Whatsapp do Atlético-MG no Lance!, os atleticanos aprovaram a permanência de Milito no clube na próxima temporada.

continua após a publicidade

<strong>Gabriel Milito tem aprovação da torcida do Atlético-MG para continuar no clube em 2025. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)</strong>

Na enquete, 76,7% dos torcedores do Atlético-MG responderam sim à pergunta: “Você acha que Milito deve continuar no Galo em 2025?”. A opção “não” teve 23,3% dos votos. O jejum de 11 partidas sem vitória, desde a semifinal da Sul-Americana, contra o River Plate, em 22 de outubro, parece não ser, na opinião do torcedor, responsabilidade direta do técnico argentino.

Gabriel Milito chegou ao clube em março passado, tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2025 e, na entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, em Buenos Aires, preferiu não comentar sobre os planos para 2025:

continua após a publicidade

- Agora é o momento para fechar o campeonato com esses jogos, que, de imediato, temos de resolver. O futuro já vai chegar, mas devemos focar só nos últimos jogos do campeonato – declarou o treinador.

https://www.lance.com.br/atletico-mineiro/sede-do-atletico-mg-e-pichada-em-protesto-contra-investidores.html

O Atlético-MG ainda tem como objetivo nessa reta final do Brasileiro garantir vaga na Copa Sul-Americana de 2025. Nesta quarta-feira (4), a equipe joga contra o Vasco, em São Januário, e, no domingo (8), recebe o Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados por causa da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após a confusão na decisão da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Dirigente do Atlético-MG aprova trabalho de Gabriel Milito

O diretor de futebol do Atlético-MG, Victor Bagy, garantiu que a avaliação dos dirigentes atleticanos quanto ao trabalho de Milito, que estreou justamente na decisão do Campeonato Mineiro e foi campeão estadual, é boa:

- O Milito tem contrato com o Atlético-MG e a gente faz uma avaliação positiva do trabalho dele – afirmou o ex-goleiro.