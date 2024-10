Com retorno de laterais, Atlético-MG divulga relacionados para jogo decisivo

Gabriel Milito (Foto: Pedro Souza/Atletico)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:45 • Belo Horizonte

O Atlético-MG encerrou a preparação na tarde desta sexta-feira (18) para o jogo decisivo contra o Vasco, neste sábado (19), válido pelas semifinais da Copa do Brasil. No jogo de ida, na Arena MRV, o Galo abriu vantagem de 2 a 1 no placar e vai a São Januário para consagrar o feito.

O técnico Gabriel Milito conta agora com o elenco mais robusto para a decisão. A grande novidade da lista de relacionados é o retorno de Guilherme Arana, que viaja para o Rio de Janeiro com a delegação. Rubens, que sofreu uma lesão na coxa direita, também está à disposição do comandante argentino.

Junior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas estão de volta após servirem suas seleções durante a Data Fifa.

Quem também retorna aos treinos e é peça fundamental para o esquema do técnico argentino é o atacante Paulinho, que foi poupado contra o Fortaleza.

Paulinho, em treino pelo Atlético ( Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

O jogador revelou que está convivendo com dores em um osso da perna direita e que vem realizando tratamento conservador no clube para não desfalcar o elenco.

O meia Battaglia, que também foi preservado na última partida, participou das atividades com o grupo.

Na partida de ida, em Belo Horizonte, Philippe Coutinho abriu o marcador para o time carioca, enquanto Arana e Paulinho garantiram a vitória alvinegra.

Devido ao regulamento da Copa do Brasil, o atacante Deyverson e o volante Fausto Vera não podem atuar pela competição, uma vez que já defenderam outros times - Cuiabá e Corinthians, respectivamente - pelo torneio.

O meia Caio Maia, do sub-20 do Galo e que estreou na última partida contra o Fortaleza, também está entre os relacionados.

No departamento médico, seguem os atletas Matías Zaracho (hérnia do esporte), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito).

Relacionados para o jogo contra o Vasco

Goleiros: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim;

Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim; Laterais: Saravia, Mariano, Guilherme Arana e Rubens;

Saravia, Mariano, Guilherme Arana e Rubens; Zagueiros: Junior Alonso, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Lyanco e Rodrigo Battaglia;

Junior Alonso, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Lyanco e Rodrigo Battaglia; Meias: Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Vitinho e Gustavo Scarpa;

Alan Franco, Igor Gomes, Otávio, Paulo Vitor, Vitinho e Gustavo Scarpa; Atacantes: Alan Kardec, Alisson, Caio Maia, Hulk, Palacios, Paulinho e Vargas.

Provável Atlético

Everson; Saravia, Battaglia, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.