Ingressos do Atlético-MG: onde comprar?

Publicada em 17/10/2024

Caso você seja torcedor queira garantir sua presença nos jogos do Galo, existem diversas formas de adquirir os ingressos do Atlético-MG. O clube oferece venda online, através de plataformas oficiais, além de pontos de venda presenciais, garantindo que todos os torcedores possam apoiar o time em suas partidas na Arena MRV ou no Mineirão.



Onde comprar ingressos do Atlético-MG

Os ingressos para os jogos do Atlético-MG podem ser comprados facilmente pelo site oficial Galo na Veia ou pelo portal Atlético-MG Tickets. A compra online é rápida, segura e permite que o torcedor escolha o setor do estádio, além de efetuar o pagamento com cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Galo na Veia têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos que variam conforme a categoria do plano de sócio-torcedor. A ordem de prioridade para compra dos ingressos é a seguinte:

Primeira Prioridade : Sócios do Galo na Veia Preto.

: Sócios do Galo na Veia Preto. Segunda Prioridade : Sócios do Galo na Veia Prata.

: Sócios do Galo na Veia Prata. Público Geral: Ingressos liberados para o público em geral após a venda prioritária aos sócios.

Os ingressos digitais são enviados diretamente para o dispositivo móvel do torcedor, facilitando o acesso ao estádio e evitando filas para a retirada de ingressos físicos.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Atlético-MG

Além da compra online, os torcedores podem adquirir ingressos do Atlético-MG em pontos de venda presenciais autorizados:

Bilheteria do Estádio Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Sede de Lourdes (Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis durante os dias que antecedem a partida, das 10h às 17h.

(Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis durante os dias que antecedem a partida, das 10h às 17h. Loja do Galo - Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha, Belo Horizonte): Venda de ingressos nos dias anteriores ao jogo, em horário comercial.

Para a retirada dos ingressos do Atlético-MG adquiridos online, o titular deve apresentar o voucher de compra impresso, um documento com foto, e, em casos de meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável que também tenha ingresso para o mesmo setor.

Valores e setores dos ingressos do Atlético-MG

Os valores dos ingressos do Atlético-MG variam de acordo com o setor escolhido no Mineirão. Confira os principais setores e seus respectivos valores médios de 2024:

Cadeira Superior : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Cadeira Inferior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Cadeira Vip : R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada).

: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam entre R$ 250,00 e R$ 400,00, dependendo dos serviços oferecidos.

Os sócios do Galo na Veia Preto têm descontos que podem chegar a até 50% do valor do ingresso, dependendo do setor escolhido e da importância do jogo. Já os sócios do Galo na Veia Prata também têm direito a descontos, embora menores em comparação ao plano Preto.

Benefícios do programa sócio-torcedor 'Galo na Veia'

O programa Galo na Veia oferece vantagens para os torcedores do Atlético-MG, como:

Descontos nos ingressos : O percentual de desconto varia conforme o plano de sócio e o setor escolhido no estádio.

: O percentual de desconto varia conforme o plano de sócio e o setor escolhido no estádio. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo a compra antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo a compra antes do público geral. Participação em eventos exclusivos: Sócios do Galo na Veia têm acesso a eventos especiais do clube, como visitas ao centro de treinamento e encontros com jogadores.

Os torcedores interessados em aderir ao programa Galo na Veia podem se inscrever no site oficial do clube e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades. Dessa forma, garantem vantagens exclusivas e a chance de estar sempre na frente para comprar os ingressos do Atlético-MG.

Dicas para comprar ingressos

Comprar ingressos do Atlético-MG para jogos é seguro, desde que seja feito pelos canais oficiais do clube, como o site Atlético-MG Tickets e os pontos de venda presenciais autorizados. Evite adquirir ingressos de terceiros ou cambistas, pois isso pode resultar em ingressos falsificados e impedir sua entrada no estádio.

Além disso, é recomendável comprar os ingressos com antecedência, especialmente para jogos de grande demanda, como clássicos contra o Cruzeiro ou partidas decisivas em competições como a Copa Libertadores. Dessa forma, você evita filas, garante um bom lugar e apoia o Galo de maneira segura e tranquila.

Para mais informações sobre como comprar ingressos do Atlético-MG, acesse o site oficial de vendas do clube e fique por dentro de todas as novidades.