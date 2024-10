Atlético-MG preserva Paulinho, que convive com dor em “estágio avançado”

Paulinho, Atlético-MG (Foto: Gero Rodrigues/Gazeta Press)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 12:52 • Belo Horizonte

Segundo artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 16 gols, o atacante Paulinho é mais um desfalque de Gabriel Milito para o jogo contra o Fortaleza, nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão, às 21h45 (de Brasília).

O camisa 10 revelou que vem convivendo com fortes dores nos ossos da perna direita e que tem jogado no sacrifício nas últimas partidas.

Paulinho vem desfalcando o Galo desde o início de setembro. Mesmo titular nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, e na Libertadores, diante do Fluminense, o jogador não vem apresentando uma sequência regular na temporada.

O motivo em questão das ausências do artilheiro foi uma pancada que o atleta recebeu na perna direita que comprometeu a estrutura óssea do local. Segundo Paulinho, ele vem entrando em campo mesmo com as dores, que já estão em um "estágio avançado".

▶️ Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão



Paulinho, Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

▶️ Conheça Caio Maia, artilheiro do sub-20 e promessa do Atlético-MG

Sem entrar em detalhes a respeito da possível lesão, Paulinho destacou que está treinando muito pouco com o elenco, interlacando as atividades entre a fisioterapia, o fortalecimento muscular e os treinos, além do uso de medicamentos para diminuir a dor.