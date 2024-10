Vasco x Atlético-MG: qual é a diferença entre as SAFs dos dois clubes?

Se o o acordo parecia ser uma boa ideia no início, logo a relação com a 777 foi ficando conturbada. Em 2024, a situação financeira do grupo norte-americano passou a ser uma preocupação para o Vasco. O clube chegou a conseguir uma liminar na justiça para afastar a 777 do controle da SAF sob a alegação de que a empresa não tinha garantia de segurança financeira para cumprir com seus compromisso. Com a decisão da justiça e com o clube já sob a presidência de Pedrinho, o futebol passou a ser comandado pelo clube associativo.