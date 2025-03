Campeões pelo Atlético-MG se apresentam a seleções nacionais

Três campeões mineiros com o Atlético-MG tiveram pouco tempo para comemorar a conquista de sábado (15). O lateral Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o volante Alan Franco se apresentaram às seleções nacionais para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Guilherme Arana se apresentou ao técnico Dorival Júnior em Brasília (DF), onde a Seleção Brasileira se prepara para o jogo de quinta-feira (20) contra a Colômbia, na Arena Mané Garrincha, às 21h45 – na terça-feira (25), o adversário será a Argentina, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O lateral atleticano já disputou 11 partidas com a Seleção Brasileira principal.

Alan Franco se apresentou à Seleção do Equador e foi recebido com cumprimentos pela conquista do Campeonato Mineiro.

- ¡Llegó el Campeón Mineiro! – postou o perfil da Federação Equatoriana de Futebol.

O volante do Atlético-MG tem sido convocado frequentemente pela Seleção Equatoriana e fez parte do grupo que disputou a Copa América em 2021 e 2024 e a Copa do Mundo de 2022. Alan Franco já disputou 46 jogos e marcou um gol pelo Equador.

Volante Alan Franco, do Atlético- MG, vai defender o Equador nas Eliminatórias (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Nas próximas rodadas das Eliminatórias, o Equador vai enfrentar a Venezuela, na sexta-feira (21), em Quito, e o Chile na terça-feira (25), em Santiago. A Seleção comandada pelo técnico Sebastian Beccacece está em terceiro lugar na classificação, com 19 pontos, atrás somente de Argentina e Uruguai.

O zagueiro Junior Alonso se apresentou ao técnico da Seleção Paraguaia, Gustavo Alfaro, para os jogos contra o Chile, na quinta-feira (20), no Estádio Defensores del Chaco, e diante da Colômbia, na terça-feira (25), em Barranquilla, na Colômbia. O Paraguai é o sexto colocado nas Eliminatórias, com 17 pontos, apenas um atrás do Brasil.

continua após a publicidade

Titulares não desfalcam Atlético-MG na estreia no Brasileiro

Como a estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro será dia 29, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, às 18h30, os três titulares não vão desfalcar a equipe de nenhuma partida oficial. Arana, Alonso e Franco têm reapresentação prevista para o dia 26 e devem participar normalmente dos últimos treinos do técnico Cuca antes da estreia no Brasileiro.