O Clube Atlético Mineiro, fundado em 1908 em Belo Horizonte, é um dos clubes mais tradicionais e apaixonantes do futebol brasileiro. Acumulando títulos importantes em sua história, como Campeonatos Brasileiros, Copas do Brasil e Supercopas, o Galo viveu em 2013 seu momento mais marcante em nível continental: a conquista da Copa Libertadores da América. Essa façanha deu ao clube o direito de representar a América do Sul no Mundial de Clubes da FIFA daquele ano. O Lance! responde quantos mundiais o Atlético-MG disputou?

O Mundial de Clubes é a competição oficial organizada pela FIFA que reúne os campeões de cada continente em disputa pelo título de melhor clube do mundo. Desde 2005, o torneio tem sido realizado em formato anual, concentrando os jogos em uma sede fixa. No caso de 2013, o Marrocos foi o país escolhido para receber a edição daquele ano.

Para o Atlético-MG, participar do Mundial representava mais do que uma chance de título: era a oportunidade de consolidar internacionalmente a geração liderada por Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Victor, Jô e outros ídolos. A expectativa da torcida era enorme. Afinal, o clube havia conquistado a América de forma épica e sonhava em colocar a estrela dourada de campeão mundial em sua camisa.

Contudo, a campanha do Galo no Mundial acabou surpreendendo negativamente. Mesmo com elenco estrelado e o apoio maciço da torcida, o time mineiro não conseguiu avançar até a final, sendo eliminado na semifinal por um clube local. Apesar disso, o Atlético-MG garantiu o terceiro lugar na competição, um feito inédito e até hoje o mais relevante do clube em termos globais.

A vaga no Mundial: Libertadores de 2013

O Atlético-MG conquistou a América em 2013 com uma campanha histórica. Após liderar a fase de grupos com 100% de aproveitamento, superou adversários complicados no mata-mata, como São Paulo, Tijuana, Newell’s Old Boys e, na final, o Olimpia, do Paraguai. A decisão, disputada no Mineirão, terminou com vitória atleticana nos pênaltis, consagrando uma geração que contava com craques como Ronaldinho, Bernard, Jô e Luan.

O título garantiu ao clube vaga direta na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA, seguindo o formato do torneio, que posiciona os representantes da América do Sul e Europa diretamente na fase semifinal.

A campanha no Mundial de 2013

A estreia do Atlético-MG no Mundial aconteceu em 18 de dezembro de 2013, contra o Raja Casablanca, clube anfitrião e campeão nacional do Marrocos. O jogo aconteceu no Estádio de Marrakech. Apesar do favoritismo brasileiro, o time da casa surpreendeu. Com boa atuação tática e apoio da torcida local, o Raja venceu o Galo por 3 a 1, com gols nos minutos finais.

A derrota precoce impediu o sonho da final contra o Bayern de Munique, campeão europeu. Restava ao Atlético disputar o terceiro lugar contra o Guangzhou Evergrande, da China, que havia perdido para o time alemão. No duelo seguinte, o Galo venceu por 3 a 2 e garantiu o terceiro lugar geral da competição.

O legado da única participação do Atlético-MG

Mesmo sem chegar à final, a participação do Atlético-MG no Mundial de Clubes de 2013 marcou a história do clube. Foi a primeira vez que o Galo participou de uma competição oficial global, vestindo a camisa alvinegra em um palco internacional com grande visibilidade. A frustração da eliminação na semifinal deu lugar ao orgulho de representar o Brasil e a América do Sul na principal competição interclubes do mundo.

Até hoje, essa é a única participação do Atlético-MG em Mundiais oficiais. O clube voltou a disputar a Libertadores em outras edições, mas não voltou a conquistar o torneio continental. Assim, a campanha de 2013 permanece como um ponto alto em sua história recente.

Comparação com outros clubes brasileiros

Entre os clubes brasileiros que já disputaram o Mundial de Clubes da FIFA ou a antiga Copa Intercontinental, o Atlético-MG se junta a nomes como Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo, Internacional e Palmeiras. A diferença é que o Galo tem apenas uma participação e não chegou à decisão. Ainda assim, o terceiro lugar conquistado em 2013 é um marco importante no currículo do clube.

A expectativa da torcida é que, com novas conquistas no cenário continental, o Atlético possa voltar a disputar o Mundial e, quem sabe, brigar pelo título que escapou em sua primeira experiência.