Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 01/07/2025

A Cidade do Galo voltou a estar cheia. O elenco profissional masculino do Atlético-MG retornou aos treinos e tem atividade nesta terça-feira. O Galinho por sua vez terá um jogo muito importante na briga contra o rebaixamento no Brasileirão sub-20.

Agenda

O elenco masculino do Atlético, está de volta aos treinos na Cidade do Galo. Nesta terça-feira (01), o elenco atleticano fará atividade no centro de treinamento alvinegro às 10h (de Brasília).

Os lesionados, Arana e Cuello farão atividades separadas do grupo, a dupla fará uma corrida no campo, em separado, com a preparação física e fisioterapia. O lateral e o atacante do Atlético possuem ambos uma lesão na coxa direita.

Galinho

A equipe sub-20 do Atlético tem uma decisão nesta terça-feira. O Galinho pode deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão da categoria. O time enfrenta o Cuiabá, pela 16ª rodada da competição.

O jogo será às 15h (de Brasília), na Arena MRV. O Galinho ocupa a 19ª colocação, com 12 pontos. Já o Cuiabá, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos. Em caso de vitória do Atlético, as equipes trocam de lugar.

13 anos de golaço inesquecivel

13 anos atrás, no dia 1 de julho de 2012, o Atlético enfrentava o Grêmio no antigo Estádio Olímpico, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, Ronaldinho, Jô e Bernard eram os principais nomes do Galo.

O Atlético venceu a partida por 1 a 0, com um golaço marcado por Jô, lembrado por muitos até hoje. Na jogada, Ronaldinho cobrou escanteio para a área, Rafael Marques subiu e cabeceou sem direção.

A bola deixou a área gremista e ficou com Bernard, o jovem de 19 anos na época, fez o imaginável. Camisa 11 do Galo chapelou dois jogadores do adversário e fez o cruzamento de volta para a área. Jô emendou um belo voleio para marcar um golaço. Com a vitória, o Atlético se tornou líder do Brasileirão na época.

Grêmio x Atlético-MG 2012 (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Próximos jogos do Galo