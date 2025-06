Este domingo (29) marca o último dia de férias dos jogadores do Atlético-MG. O elenco atleticano está sem treinos desde o dia 13 de junho, ao total serão 17 dias de recesso. Nesta segunda-feira (30), os jogadores se reapresentam na Cidade do Galo na parte da tarde.

A reapresentação dos jogadores está marcada para às 15h (de Brasília). Segundo cronograma do clube, as atividades devem começar por volta das 16h.

Lesionados

O departamento médico do Atlético segue o mesmo, Arana, Cuello, Cadu e Caio Maia estão no DM do clube. O Galo trabalha forte para recuperar o lateral e o ponta, que são considerados titulares, o mais rápido possível.

Arana em Atlético-MG x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Jogo-treino?

Ainda não há nada oficial, mas é provável que o Atlético marque um jogo-treino para o final de semana do dia cinco de julho. A atividade seria visando o longo período do elenco sem atuar. Entre o último jogo e o próximo há um hiato de um mês.

Próximo jogo

A próxima partida oficial do Atlético será contra o Bahia, pelo Brasileirão. O compromisso atleticano será no dia 12 de julho, na Arena Fonte Nova, às 21h (de Brasília).

Férias prolongadas

Os jogadores do Atlético estão de férias, em decorrência do Super Mundial de Clubes. Antes, o Galo iria se reapresentar na última sexta-feira (27), porém o cube divulgou que a nova data será no dia 30, nesta segunda-feira.

A mudança ocorreu, segundo o clube, em comum acordo com os jogadores. Havia um combinado que caso o Atlético vencesse as duas últimas partidas do Brasileirão antes da parada, os atletas teriam o final de semana de folga. Porém esses dias serão descontados no período de férias do fim do ano. Veja a nota do clube.

"Em face das notícias veiculadas sobre a reapresentação do elenco, O Galo esclarece que os atletas retornarão na 2ª feira, dia 30 de junho, visando à preparação para a partida do dia 12 de julho, contra o Bahia."

"A reapresentação aconteceria nesta 6ª feira, dia 27 de junho, porém houve um acordo interno com o grupo de jogadores na véspera da partida contra o Ceará que, se atingissem a meta de vencer as duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, os atletas ganhariam o final de semana, com esses dias sendo descontados no período de férias do final do ano."