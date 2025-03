Conquista do Atlético-MG atinge várias marcas históricas

Com a conquista do título mineiro de 2025, neste sábado (15), no Mineirão, o Atlético-MG alcançou uma série de feitos marcantes na história do clube e da competição. O principal deles foi o hexacampeonato, repetindo a série de títulos conquistados de 1978 a 1983. E as duas campanhas foram semelhantes.

Esse foi o 50º título mineiro do Atlético-MG, o maior vencedor da competição. A conquista fez o Galo entrar no seleto grupo dos clubes brasileiros que alcançaram a marca. Apenas três têm 50 ou mais títulos estaduais: o ABC, campeão potiguar 57 vezes, o Bahia, campeão baiano, e o Paysandu, campeão paraense, também com 50 títulos.

O Atlético-MG ainda ampliou a supremacia sobre o América em finais de Campeonato Mineiro. Agora são seis conquistas sobre o Coelho em oito disputas. O Galo levou a melhor em 1958, 1999, 2012, 2021, 2023 e 2025. O América foi campeão sobre o rival somente em 2001 e 2016.

Cuca e Hulk alcançam feitos individuais com a conquista do Mineiro pelo Atlético-MG

Com mais um título mineiro, o técnico Cuca se igualou aos maiores vencedores da competição, com cinco campeonatos – ele não perdeu o Mineiro nenhuma vez. O treinador foi campeão em 2011 (com o Cruzeiro) e em 2012, 2013, 2021 e agora, essas com o Atlético-MG. Cuca se iguala a Levir Culpi, Procópio Cardoso, Airton Moreira, Ílton Chaves e Ricardo Diez, considerando todos os treinadores que dirigiram o time campeão durante a campanha, não apenas aquele que estava na final.

Quem também atingiu uma marca individual foi o atacante Hulk, artilheiro do Mineiro pela quarta edição seguida, algo inédito na história da competição. Ninão, do Palestra Itália, de 1928 a 1930, e Tostão, do Cruzeiro, de 1966 a 1968, foram artilheiros por três anos consecutivos. Hulk foi o artilheiro de 2022, com 10 gols; no ano seguinte, foram 11; em 2024, o atacante do Galo dividiu o posto com Jonathas, do Athletic, com sete gols; e agora repetiu a marca de sete gols, todos marcados de forma consecutiva em cinco partidas.

Com a derrota para o América por 1 a 0, sábado (15), o Atlético-MG perdeu a chance de ser campeão mineiro invicto pela sétima vez, repetindo o feito de 2012, também com o técnico Cuca e com o América como adversário da final. As demais campanhas invictas foram em 1932, 1936, 1938, 1942 (com 100% de aproveitamento em 10 jogos) e 1976.