O lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, está de volta à Seleção Brasileira. O jogador foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 deste mês, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Essa é a 11.a. convocação de Guilherme Arana, que já disputou 11 partidas com a camisa canarinho, com seis vitórias, três empates e duas derrotas. A apresentação será no dia 17, em Brasília.

Guilherme Arana estreou na Seleção Brasileira principal na vitória por 3 a 1 sobre a Venezuela, em Caracas, em 7 de outubro de 2021, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Naquele ano, o lateral foi convocado duas vezes pelo técnico Tite, que o tinha chamado para a partida contra o Uruguai, em novembro de 2020, mas sem escalá-lo. Arana também foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, naquele ano.

No ano seguinte, foram mais duas convocações, para as Eliminatórias e para amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Ele participou dos jogos contra Chile (4 a 0), Bolívia (4 a 0) e Japão (1 a 0). Uma contusão no joelho esquerdo deixou o jogador do Atlético-MG de fora da lista para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

Em 2023, o técnico Fernando Diniz convocou Arana uma vez e o escalou nas partidas contra Venezuela (1 a 1) e Uruguai (0 a 2). No ano passado, o lateral foi convocado quatro vezes por Dorival Júnior e disputou cinco jogos: amistoso contra o México (3 a 2), duas partidas pela Copa América nos Estados Unidos, Costa Rica (0 a 0) e Uruguai (0 a 0) – o Brasil foi eliminado nos pênaltis -, e, pelas Eliminatórias, Equador (1 a 0) e Paraguai (0 a 1). Por contusão, Guilherme Arana foi cortado da lista para os jogos contra Chile, Peru, Venezuela e Uruguai.

Seleção Brasileira terá compromissos difíceis contra Colômbia e Argentina

O primeiro jogo do Brasil em 2025 será contra a Colômbia, no dia 20 deste mês, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Cinco dias depois, a Seleção Brasileira fará o clássico com a Argentina, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 21h. No turno, a Seleção Brasileira perdeu para esses dois adversários: 2 a 1 para a Colômbia, em Barranquilla, e 1 a 0 para a Argentina, no Maracanã.

continua após a publicidade

O Brasil está em quinto lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos em 12 jogos, com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. A Argentina lidera com 25 pontos, e a Colômbia, com 19 pontos, ocupa o quarto lugar. Os seis primeiros colocados têm vaga direta na Copa do Mundo, e o sétimo disputará uma repescagem.