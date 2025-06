Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 28/06/2025

Apesar do elenco masculino do Atlético-MG ainda não ter se apresentado, o sub20 e o feminino seguem a todo vapor. O Galinho joga neste sábado, enquanto as Vingadoras treinam na Vila Olímpica.

Agenda

Os jogadores do masculino do Atlético ainda não se apresentaram. Lyanco segue sendo o único presente na Cidade do Galo, mas sua presença não é confirmada no CT neste sábado.

Galinho

O Galinho entra em campo neste sábado (28). O sub-20 do Atlético vai enfrentar o Boston City, em Manhuaçu, pelo Campeonato Mineiro da categoria. A bola rola às 15h (de Brasília).

O Atlético é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos. Enquanto o Boston é o terceiro do Grupo A, com 10 pontos somados. A última partida entre as equipes foi em 2024, e o Galinho venceu por 2 a 0.

Feminino

As Vingadoras retornam para a Vila Olímpica. O time feminino do Atlético vai fazer um treino na parte da manhã deste sábado.

Amistoso na China

No dia 28 de junho de 2014, o Atlético teve um amistoso em um território tanto quanto diferente. O Galo enfrentou o Guangzhou Evergrande, da China, e venceu por 4 a 3.

A partida foi disputada no estádio Guangxi, em Nanning City, na China. Os gols do Galo foram marcados por André, Maicossuel e Diego Tardelli marcou duas vezes, sendo escolhido o craque da partida.

Diego Tardelli pelo Atlético (Foto: Juan Mabromata/AFP/Arquivo Lance!)

O Atlético era comandado por Levir Culpi e foi escalado com: Giovanni; Marcos Rocha (Alex Silva), Edcarlos, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Josué (Pierre), Leandro Donizete, Maicosuel (Carlos) e Ronaldinho Gaúcho (Guilherme); Diego Tardelli (Marion) e André (Dátolo).

