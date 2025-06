Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 30/06/2025

Esta segunda-feira (30) marca a reapresentação dos jogadores do elenco masculino do Atlético-MG. Além disso, as Vingadoras treinam após folga.

Agenda

O elenco masculino do Atlético retorna hoje às atividades na Cidade do Galo. Os jogadores se reapresentam na parte da tarde desta segunda-feira (30). Não houve confirmação do clube, mas é provável que o elenco passe por avaliações físicas. A reapresentação dos jogadores está marcada para às 15h (de Brasília). Segundo cronograma do clube, as atividades devem começar por volta das 16h. Foram 17 dias de férias.

Feminino

As Vingadoras, equipe feminina do Atlético, retornam de folga nesta segunda-feira (30), e farão atividades na Vila Olímpica.

Aniversário de um ídolo

Mário de Castro, um dos maiores ídolos do Atlético, completaria 120 anos neste 30 de junho de 2025. Nascido em 1905, antes mesmo do que o Galo, o ex-jogador atuou pelo alvinegro entre 1925 e 1931, fazendo parte de um dos maiores trios da história atleticana.

Mário de Castro fez parte do icônico "Trio Maldito", ao lado de Said e Jairo. É o terceiro maior artilheiro da história do Atlético, com 195 gols, atrás apenas de Reinaldo e Dadá Maravilha.

O ex-jogador era conhecido como "Doutor gol", já que cursava medicina e conciliava com o futebol.

Em 1940, Mário de Castro retornou para uma última partida pelo clube de coração. A despedida foi marcada com o gol número 195 do ex-jogador com a camisa atleticana.

