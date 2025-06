Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 29/06/2025

O último dia de férias dos jogadores do Atlético chegou. Este domingo é o último dia com a Cidade do Galo sem a presença dos atletas atleticanos.

Agenda

É o último dia de férias do elenco masculino do Atlético. Logo, a Cidade do Galo não receberá jogadores desta categoria do Galo neste domingo. Lyanco, que vem treinando por conta própria no CT, ainda não tem presença confirmada para o dia de hoje.

Feminino

As Vingadoras, equipe feminina do Atlético, receberam folga neste domingo (29).

Falecimento de responsável por Reinaldo

João Lacerda Filho, conhecido como Barbatana, é um dos grandes nomes da história do Atlético. Falecido em 29 de junho de 2011, por conta do Mal de Alzheimer, foi jogador e treinador histórico do Galo.

Como jogador, atuou em 1950, 1958 e 1959 com a camisa atleticana, fez 37 partidas e marcou cinco gols. Já como treinador, teve mais sucesso e longevidade. Foram 227 jogos no comando do Atlético, com 143 vitórias, 56 empates e 28 derrotas. Ao total, foram cinco passagens pelo Galo como treinador.

Barbatana foi campeão mineiro em 1976 e vice-campeão brasileiro invicto em 1977. Treinou diversos nomes importantes que surgiram no Atlético, como Paulo Isidoro, Marcelo, João Leite e principalmente Reinaldo.

Barbatana foi responsável por trazer Reinaldo ao Atlético. O ex-treinador do Galo trouxe o ex-jogador quando ainda era garoto, de Ponte Nova.

Próximos jogos do Galo