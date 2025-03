Após conquista do hexa, Cuca pede mais reforços para o Atlético-MG

Mesmo com a conquista do título mineiro, com uma brilhante campanha, o técnico do Atlético-MG, Cuca, não deixou de ressaltar a necessidade de mais reforços para o restante da temporada. Segundo o treinador atleticano, o grupo ainda tem algumas carências que precisam ser sanadas para a disputa do Campeonato Brasileiro (o Galo estreia dia 29, contra o Grêmio, em Porto Alegre), Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.

- Estou muito contente com o time, pela entrega, dedicação, por tudo que tem sido feito, mas teremos mais 60 e tantos jogos pela frente. Campeonatos difíceis não são times que ganham, mas elencos. Vamos ver o que temos de fazer para melhorar ainda mais nosso elenco, para disputar esses campeonatos com força total – afirmou Cuca, após a festa pela conquista do hexacampeonato mineiro, sábado (15), no Mineirão.

Na entrevista coletiva após a partida contra o América, por mais de uma vez, Cuca falou da necessidade de mais reforços para a temporada – até agora o Atlético-MG contratou 10 jogadores.

- Quanto mais forte tiver um plantel, mais chances de ganhar. Podemos melhorar, fazer alguns ajustes para nos deixar em condição de ter conquistas futuras. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A Sul-Americana é quase uma Libertadores, basta ver os adversários. A Copa do Brasil também – avaliou Cuca.

Técnico Cuca não revelou as carências do elenco do Atlético-MG

Cuca não revelou quais seriam essas carências do grupo atleticano, mas explicou o planejamento da comissão técnica:

- Dois jogadores por posição é o simples. Temos de criar meia dúzia de meninos e, com mais três goleiros, são 28 a 30 jogadores. Quando perde um jogador, precisamos ter reposição à altura – afirmou.

O técnico do Atlético-MG, no entanto, não desqualificou o grupo que conquistou o hexacampeonato mineiro:

- Tivemos muita dificuldade no começo, porque viajamos, fomos jogar em Orlando um clássico muito perigoso. A gente evoluiu muito. Tomamos dois ou três gols, o ataque tem funcionado, mesmo perdendo jogadores importantes, como o Júnior Santos e o Hulk – disse Cuca.