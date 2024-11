Atlético-MG x Flamengo: confira estado do gramado da Arena MRV

Arena MRV passa por manutenção do gramado para a final da Copa do Brasil entre Atlético x Flamengo (Foto: Divulgação/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 15:40 • Belo Horizonte

O Atlético-MG comunicou, nesta segunda-feira (4), que o gramado da Arena MRV já passou pelo replantio e agora segue em ajustes finais para receber a decisão no próximo domingo (10), contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Desde a semana passada o gramado vem passando por modificações, e a base de argila do campo foi substituída por uma de areia, para facilitar a drenagem e evitar a formação de poças.

O Galo ainda informou que a próxima etapa do processo é a passagem de um maquinário para tratar a nova grama, e que cerca de 5,5 mil metros quadrados do campo foram modificados.

Após a derrota neste domingo (3) no Maracanã, para o Flamengo, no jogo de ida da Copa do Brasil, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, afirmou que o gramado estaria em ótimas condições para receber o jogo decisivo no próximo domingo (10).

-O gramado vai estar em condições, pelas informações que nós temos, pelo trabalho que está sendo feito, o gramado vai estar bacana para praticarmos um futebol de alto nível - declarou.

Gramado da Arena MRV passa por modificações para receber a final entre Atlético-MG x Flamengo pela final da Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Atlético)

Futebol ou polo aquático?

A derrota do Galo por 3 a 1 diante do Internacional, na Arena MRV, no dia 26 de setembro, trouxe a tona um problema de drenagem no estádio durante a chuva intensa em Belo Horizonte. Poças se formaram no gramado e impediu a bola de rolar, obrigando os atletas a impor um jogo físico e com risco de lesões.

No dia seguinte, a diretoria do Atlético se reuniu para debater mais uma mudança no estádio. A última modificação no gramado da Arena foi em agosto deste ano.

Atlético-MG x Internacional pelo Campeonato Brasileiro, em chuva intensa na Arena MRV que provocou grandes poças de água (Foto: Divulgação/Premiere)

Após o jogo contra o Colorado, nas redes sociais, a torcida reagiu ironizando o estádio e questionando se era de fato uma partida de futebol ou polo aquático, pela quantidade de água no gramado.