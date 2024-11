Sequência de jogos deve fazer Atlético-MG usar time misto na quarta

Gabriel Milito ressaltou sequência de jogos do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan e Maria Gabriela Meireles • Publicada em 04/11/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O técnico Gabriel Milito focou apenas na Copa do Brasil na entrevista coletiva que se seguiu à derrota do Atlético-MG por 3 a 1, nesse domingo, no Maracanã, pelo jogo de ida das finais da competição. Ainda assim, falou sobre a grande sequência de jogos e o desgaste do time, dando a entender que deve poupar jogadores para o jogo de quarta-feira diante do Atlético-GO, fora de casa, pelo Brasileirão.

➡️Hulk minimiza resultado do Atlético-MG no Maracanã: ‘Tudo em aberto’

— A equipe está fazendo um grande esforço físico e emocional. Jogar uma semifinal contra o Vasco, depois contra o River (pela Libertadores), o jogo de volta e hoje (domingo) a final, tudo isso em tão pouco tempo, gera desgaste —, ponderou o treinador argentino.

Apesar disso, não havia um tom de reclamação ou mesmo de lamentação. Ao contrário, Milito ressaltou que a sequência de partidas reflete a grande temporada do Atlético-MG, que além da final da Copa do Brasil também vai brigar pelo título da Libertadores. A final com o Botafogo será disputada no fim do mês, na Argentina.

— Temos a recompensa de sermos os privilegiados de jogar todos esses jogos, isso é uma motivação extra. Parece fácil, mas é muito difícil jogar duas finais e essa equipe conseguiu. Temos que jogar para ganhar as taças, mas eu pensamento para meus jogadores não vai mudar em nada ganhando ou não. Estamos na final e queremos ganhar, vamos lutar para isso —, considerou Gabriel Milito.

Atlético-MG, de Hulk, está disputando três competições. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Atlético-MG não tem muito pelo que brigar no Brasileirão

Mas o “grande esforço físico e emocional” citado pelo técnico deve fazer com o Atlético-MG vá com um time misto ou mesmo totalmente reserva para o jogo com o Atlético-GO, quarta-feira, às 19h, em Goiânia.

Deverá pesar a favor da escolha o fato de que o clube mineiro não tem mais muito por que brigar no Brasileirão: com 41 pontos, o Atlético-MG ocupa a décima colocação e tem chances remotas de conseguir vaga no G-4, ao mesmo tempo em que está longe do risco de queda. De quebra, o adversário é o lanterna do Brasileirão.