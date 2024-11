Lancepédia do Atlético Mineiro; veja história, títulos e listas do Galo

Confira a Lancepédia do Atlético-MG (Foto: Divulgação/Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro

O Lance! traz para você todas as informações históricas sobre o time do Atlético Mineiro. Veja as origens de nome, escudo, uniformes, mascotes, além de saber estatísticas sobre os jogadores que já fizeram parte dos elencos do Galo, como artilheiros, estrangeiros, contratações e vendas; confira a Lancepédia do Atlético Mineiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as informações da Lancepédia do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza/Atlético)

A origem do nome do Atlético-MG

Começando a Lancepédia do Atlético Mineiro, o nome do clube foi escolhido pelos fundadores do clube com a intenção de representar força, energia e competitividade, valores que eles acreditavam que deveriam ser refletidos no desempenho da equipe. O termo "Atlético" era uma escolha comum para clubes esportivos da época, pois estava associado à prática de atividades físicas e à busca por um estilo de vida saudável. Esse conceito de atleticismo era visto como ideal para um clube que visava ser competitivo em várias modalidades esportivas.

Além disso, o nome Atlético-MG inclui a sigla "MG", que faz referência ao estado de Minas Gerais, uma forma de regionalizar o clube e torná-lo um representante não apenas de Belo Horizonte, mas de todo o estado. Desde sua fundação, o Atlético-MG adotou a missão de levar o nome de Minas Gerais aos quatro cantos do país e, eventualmente, ao cenário internacional.

O crescimento do Atlético-MG e sua importância no futebol

O Atlético-MG rapidamente se destacou como um dos principais clubes de Minas Gerais e do Brasil. Desde sua fundação, o clube se envolveu em disputas regionais e, em pouco tempo, começou a se consolidar como uma das maiores forças do futebol brasileiro. O nome do Atlético-MG tornou-se sinônimo de competitividade e paixão, especialmente pela forte ligação entre o clube e seus torcedores.

Um dos momentos mais marcantes da história do Atlético-MG ocorreu na década de 1930, quando o clube conquistou o primeiro Campeonato Mineiro, em 1931. Essa foi a primeira de muitas conquistas estaduais que o Atlético viria a acumular ao longo dos anos, consolidando sua supremacia no futebol mineiro. O clube também teve grande destaque em torneios nacionais, sendo o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro, em 1971.

O significado cultural do nome do Atlético-MG

O nome do Atlético-MG não é apenas um título esportivo; ele é um símbolo cultural importante para o povo de Minas Gerais. A torcida atleticana, conhecida como "Massa", é uma das mais apaixonadas do Brasil, e o clube tem uma relação muito próxima com seus torcedores. Ao longo de sua história, o Atlético-MG sempre representou o orgulho mineiro, e sua torcida é famosa por apoiar o time incondicionalmente, independentemente das circunstâncias.

O mascote do clube, o Galo, também tem uma relação simbólica com o nome do Atlético-MG. O Galo foi adotado como mascote oficial na década de 1930, e sua imagem se tornou um emblema de força, garra e resiliência, características que representam tanto o clube quanto seus torcedores. O apelido "Galo" se tornou tão popular que, hoje, o clube é amplamente conhecido por esse nome, e a imagem do Galo faz parte da identidade visual do Atlético.

Conquistas e o legado do nome do Atlético-MG

O nome do Atlético-MG está associado a uma rica história de conquistas no futebol. O clube não apenas dominou o cenário estadual, com inúmeros títulos do Campeonato Mineiro, como também obteve grande sucesso em competições nacionais e internacionais. A principal conquista do Atlético-MG em sua história foi a Taça Libertadores da América, conquistada em 2013, sob o comando de Cuca e com a liderança do ídolo Ronaldinho Gaúcho.

Essa vitória na Libertadores foi um momento histórico para o nome do Atlético-MG, que se consolidou de vez como uma das maiores potências do futebol sul-americano. Além da Libertadores, o Atlético também foi campeão da Copa do Brasil em 2014 e 2021, reafirmando sua posição como um dos principais clubes do futebol brasileiro.

A evolução do escudo do Atlético Mineiro. (Reprodução)

Evolução do escudo do Atlético-MG

Continuando com a Lancepédia do Atlético Mineiro, ao longo de mais de um século de existência, o escudo do Galo passou por diversas pequenas adaptações, mas sempre mantendo sua essência. Nos anos 1940, o escudo ganhou um design mais refinado, com traços mais definidos e a adição de uma borda ao redor do símbolo. O objetivo dessas mudanças era modernizar o visual do escudo sem perder a identidade visual do clube.

Nos anos 1970, após a conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, o clube adicionou uma estrela dourada acima do escudo do Atlético-MG, representando o título nacional. Essa estrela se manteve como um símbolo permanente, destacando a importância daquela conquista para a história do Galo. Desde então, a estrela faz parte do uniforme oficial do clube, sendo um lembrete constante da grandeza do Atlético-MG.

Curiosidades do escudo

O escudo do Atlético-MG é o mesmo desde a década de 1980, com as listras verticais pretas e brancas, a sigla "CAM" ao centro e a estrela dourada acima. O design simples e clássico transmite uma imagem de tradição e orgulho, características essenciais do clube. O formato triangular e as cores contrastantes reforçam a imagem de um clube sólido, resistente e determinado.

O escudo do Atlético-MG é amplamente utilizado em todos os materiais oficiais, desde os uniformes dos jogadores até produtos licenciados como camisas, bonés e bandeiras. Para os torcedores, o escudo é um símbolo de pertencimento e orgulho, representando a história de luta e superação do clube.

Ao longo dos anos, o clube já lançou versões comemorativas do escudo do Atlético-MG em ocasiões especiais. Em 2008, por exemplo, durante a celebração do centenário do clube, o escudo foi redesenhado para incluir elementos que homenageavam os 100 anos de história do Galo. Essas versões temporárias do escudo foram utilizadas em produtos exclusivos e materiais promocionais, mas o design original sempre voltou a ser o principal.

Essência da camisa do Atlético-MG

Em mais um tópico da Lancepédia do Atlético Mineiro, embora a essência da camisa do Galo tenha se mantido a mesma ao longo dos anos, com as listras preto e branco predominando, o design passou por ajustes ao longo das décadas. Nos primeiros anos, as listras eram mais largas e o tecido das camisas era grosso e pesado, o que oferecia pouco conforto aos jogadores. Com o tempo, as camisas foram se tornando mais leves e tecnológicas, permitindo maior liberdade de movimento.

Na década de 1970, a camisa do Atlético-MG ganhou listras mais finas e ajustes no corte para acompanhar as mudanças no design esportivo. Foi nesse período que o Atlético começou a fazer grandes conquistas, como o título do Campeonato Brasileiro de 1971, imortalizando o uniforme listrado nas fotos históricas do clube.

A camisa do Atlético-MG também teve versões comemorativas. Em 2008, o clube apresentou um uniforme especial para celebrar o seu centenário. A camisa trazia detalhes em dourado, uma cor que simbolizava a grandiosidade do Galo ao longo de seus 100 anos de existência. Esse modelo foi um grande sucesso entre os torcedores e se tornou um item de colecionador.

Além disso, o Atlético utiliza um uniforme reserva branco, que também é bastante popular. Nos últimos anos, o clube lançou versões alternativas da camisa do Atlético-MG em cores como o preto total, que gerou grande aceitação entre os torcedores. Essas variações, porém, sempre mantêm a essência do design original, com o escudo e as cores do clube bem presentes.

Camisa do Atlético Mineiro teve edição comemorativa para os torcedores de todo o Brasil (Reprodução/Atlético-MG)

A importância para os torcedores

Para a torcida do Galo, a camisa do Atlético-MG é muito mais do que um uniforme de jogo. Ela representa a história, a luta e o orgulho de pertencer a um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Em dias de jogos, é comum ver milhares de torcedores vestidos com a camisa do Galo, seja nos estádios ou nas ruas, demonstrando seu apoio incondicional ao time.

Além de ser um item de orgulho, a camisa do Atlético-MG é também um dos produtos mais vendidos nas lojas do clube. Ela está disponível em várias versões, desde a oficial usada pelos jogadores até modelos mais casuais, permitindo que os torcedores levem as cores do Galo para o seu dia a dia.

Letra do hino do Atlético -MG

Nós somos do Clube Atlético Mineiro

Jogamos com muita raça e amor

Vibramos com alegria nas vitórias

Clube Atlético Mineiro

Galo Forte Vingador

Vencer, vencer, vencer

Este é o nosso ideal

Honramos o nome de Minas

No cenário esportivo mundial

Lutar, lutar, lutar

Pelos gramados do mundo pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Nós somos campeões do gelo

O nosso time é imortal

Nós somos campeões dos Campeões

Somos o orgulho do esporte nacional

Lutar, lutar, lutar

Com toda nossa raça pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Nós somos campeões do gelo

O nosso time é imortal

Nós somos campeões dos Campeões

Somos o orgulho do esporte nacional

Lutar, lutar, lutar

Com toda nossa raça pra vencer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Clube Atlético Mineiro

Uma vez até morrer

Significado do hino do Atlético -MG

A letra do hino do Atlético-MG é direta e emocionante. Ela começa com "Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor", uma frase que reflete o compromisso dos jogadores com o time e o apoio incondicional dos torcedores. A palavra "raça" é chave no vocabulário atleticano, representando a determinação do clube em superar desafios. Outro trecho marcante é o refrão "Vencer, vencer, vencer", que simboliza a busca incessante por conquistas, um objetivo presente em cada competição disputada pelo Atlético-MG.

A letra segue exaltando as conquistas do clube e a força de sua torcida, ressaltando a união entre o time e seus torcedores. A paixão e o amor pelo clube são temas centrais do hino do Atlético-MG, que reforçam a identidade do clube como um time de guerreiros.

Melodia

A melodia do hino do Atlético-MG é simples, mas carregada de emoção, com acordes que facilmente ressoam nos estádios, sendo acompanhada por milhares de vozes. A popularidade da música cresceu ao longo dos anos, tornando-se parte inseparável da cultura do clube. Durante jogos importantes, especialmente em momentos decisivos, o hino é entoado com fervor pelos torcedores, criando uma atmosfera única e contagiante nas arquibancadas.

O hino do Atlético-MG é frequentemente associado a momentos de glória na história do clube. Um exemplo marcante foi na conquista da Copa Libertadores da América, em 2013. Naquela ocasião, o hino foi entoado por torcedores e jogadores em meio às celebrações, simbolizando a grande vitória do time. A música é um símbolo de resistência, mostrando que, mesmo nas adversidades, o Atlético segue lutando para alcançar seus objetivos.

Uma curiosidade interessante é que o hino do Atlético-MG já foi interpretado por diferentes artistas brasileiros, ganhando novas versões ao longo dos anos. Embora a versão original seja a mais conhecida, as novas interpretações ajudaram a manter a música viva e relevante para as novas gerações de torcedores. Além disso, o hino também é frequentemente tocado em versões instrumentais, usadas em eventos do clube.

Evolução mascote do Atlético-MG

Seguindo com a Lancepédia do Atlético Mineiro, desde sua criação, o Galo, mascote do time de Minas Gerais, passou por várias adaptações e evoluções, principalmente à medida que o marketing esportivo se consolidava no Brasil. No início, o Galo era retratado de maneira mais simples e cartunesca, com traços leves que refletiam o estilo da época. Com o passar dos anos, a mascote foi ganhando uma aparência mais moderna, com traços mais definidos e uma postura mais dinâmica.

Nos estádios, o Galo é uma presença constante, animando os torcedores antes e durante os jogos. Sua imagem foi ganhando popularidade, sendo utilizada em bandeiras, uniformes, e produtos licenciados do clube. A mascote do Atlético-MG tornou-se um símbolo querido pela torcida, que vê nele um reflexo da alma atleticana: guerreira e indomável.

Durante as partidas do clube, a mascote do Atlético-MG tem uma função especial: ele é o responsável por animar a torcida antes do início dos jogos e nos intervalos. Vestido com o uniforme do clube, o Galo circula pelo campo e pelas arquibancadas, interagindo com os torcedores e incentivando o time em campo. Além disso, a mascote participa de eventos promocionais do clube, como apresentação de novos jogadores, campanhas sociais e visitas a escolas e hospitais.

Nos últimos anos, o Galo foi modernizado para se adaptar às plataformas digitais. Hoje, ele está presente nas redes sociais do clube, participando de campanhas e vídeos promocionais que ajudam a reforçar a identidade como mascote do Atlético-MG junto a seus torcedores, especialmente os mais jovens.

Curiosidades

O Galo, mascote do Atlético-MG, já apareceu em várias versões comemorativas ao longo dos anos. Em ocasiões especiais, como conquistas de títulos importantes, a mascote é retratado com trajes temáticos, celebrando as vitórias do clube. Um exemplo é a comemoração da Copa Libertadores de 2013, quando o Galo foi retratado em posição de campeão, simbolizando a imortalidade do time.

Além disso, o clube criou o "Galinho", uma versão infantil da mascote do Atlético-MG, que aparece em eventos dedicados ao público mais jovem. O Galinho é muito querido pelas crianças e ajuda a reforçar o vínculo entre o clube e suas novas gerações de torcedores.

Victor foi essencial na conquista da Copa Conmebol Libertadores de 2013 e virou um dos maiores ídolos do Atlético Mineiro Foto: Leonardo Hubbe/AGIF

Os 10 maiores ídolos do Atlético-MG

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra os maiores ídolos na história do clube:

Reinaldo

Reinaldo é o maior ídolo da história do Atlético-MG. Com 255 gols em 475 jogos, ele foi fundamental nas conquistas do clube nos anos 1970 e 1980. Sua técnica e faro de gol o tornaram o maior artilheiro do Galo. Toninho Cerezo

Cerezo foi um dos maiores meio-campistas do Atlético-MG, atuando nos anos 1970 e 1980. Sua habilidade e visão de jogo fizeram dele um dos líderes em campo e um ídolo do Atlético-MG. Dadá Maravilha

Dadá Maravilha é lembrado por seu carisma e faro de gol. Ele foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, sendo um dos maiores artilheiros da história do Galo. Éder Aleixo

Éder, conhecido por seu chute potente, foi um dos grandes jogadores do Galo nos anos 1980. Sua habilidade e precisão nas bolas paradas o tornaram um ídolo do Atlético-MG. Victor

O goleiro Victor foi o herói do Galo na conquista da Copa Libertadores de 2013. Suas defesas, especialmente na fase de mata-mata, o tornaram ídolo do Atlético-MG. Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho foi o grande nome da conquista da Libertadores de 2013. Com passes mágicos e jogadas de gênio, ele encantou a torcida do Galo e escreveu seu nome na história do clube. Paulo Isidoro

Paulo Isidoro foi um dos maiores meio-campistas da história do Atlético-MG. Atuou nos anos 1970 e 1980, sendo conhecido pela sua técnica refinada e por seu compromisso com o clube. Guilherme

Guilherme foi um dos grandes artilheiros do Galo nos anos 1990. Sua habilidade em marcar gols decisivos o fez cair nas graças da torcida e se tornar um dos ídolos do Atlético-MG. João Leite

João Leite é o goleiro que mais vestiu a camisa do Atlético-MG. Com mais de 600 jogos pelo clube, ele se tornou um símbolo de dedicação e lealdade, sendo reverenciado pela torcida. Marques

Marques foi um dos grandes atacantes do Atlético-MG nos anos 1990 e 2000. Sua habilidade e gols importantes o tornaram um dos maiores ídolos do Atlético-MG.

Maiores artilheiros do Atlético-MG na história

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra os maiores artilheiros na história do clube:

1 - Reinaldo – 255 gols

Reinaldo, o maior artilheiro da história do Atlético-MG, marcou 255 gols com a camisa do Galo. Atuando nas décadas de 1970 e 1980, ele foi o grande nome do clube em um período de inúmeras conquistas estaduais e do vice-campeonato brasileiro de 1977. Conhecido por sua técnica apurada e finalização precisa, Reinaldo é o maior ídolo da torcida atleticana e foi um dos grandes craques do futebol brasileiro.

2 - Dadá Maravilha – 211 gols

Dadá Maravilha marcou 211 gols pelo Atlético-MG e foi um dos maiores atacantes da história do clube. Com seu estilo único e carisma, Dadá foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, o primeiro título nacional do Galo. Conhecido por sua frase "não existe gol feio, feio é não fazer gol", ele deixou seu nome eternizado no clube e no futebol brasileiro.

Maiores artilheiros do Atlético-MG na história

1 - Reinaldo – 255 gols

Reinaldo, o maior artilheiro da história do Atlético-MG, marcou 255 gols com a camisa do Galo. Atuando nas décadas de 1970 e 1980, ele foi o grande nome do clube em um período de inúmeras conquistas estaduais e do vice-campeonato brasileiro de 1977. Conhecido por sua técnica apurada e finalização precisa, Reinaldo é o maior ídolo da torcida atleticana e foi um dos grandes craques do futebol brasileiro.

2 - Dadá Maravilha – 211 gols

Dadá Maravilha marcou 211 gols pelo Atlético-MG e foi um dos maiores atacantes da história do clube. Com seu estilo único e carisma, Dadá foi peça chave na conquista do Campeonato Brasileiro de 1971, o primeiro título nacional do Galo. Conhecido por sua frase "não existe gol feio, feio é não fazer gol", ele deixou seu nome eternizado no clube e no futebol brasileiro.

Dadá Maravilha é o segundo entre os maiores artilheiros do Atlético Mineiro (Foto: AGIF)

3 - Mário de Castro – 195 gols

Mário de Castro foi um dos primeiros grandes artilheiros do Atlético-MG, com 195 gols. Atuando nas décadas de 1920 e 1930, ele foi um dos líderes do ataque do Galo em seus primeiros anos de glória no futebol mineiro. Mário de Castro era conhecido por sua habilidade de marcar gols decisivos e por sua lealdade ao clube, sendo um dos grandes ídolos da época.

4 - Guará – 168 gols

Guará, com 168 gols, é um dos maiores artilheiros da história do Atlético-MG. Atuando nas décadas de 1930 e 1940, ele foi fundamental para o clube em várias conquistas do Campeonato Mineiro. Sua capacidade de finalização e presença de área fizeram dele um dos grandes nomes do futebol mineiro e um ídolo da torcida atleticana.

5 - Lucas Miranda – 152 gols

Lucas Miranda marcou 152 gols pelo Atlético-MG, sendo um dos principais atacantes do clube nas décadas de 1920 e 1930. Ele foi um dos primeiros grandes artilheiros do Galo, ajudando o time a conquistar títulos estaduais. Sua importância para o clube vai além dos gols, já que foi um dos responsáveis por construir a tradição ofensiva do Atlético-MG.

6 - Said – 142 gols

Said foi um dos grandes atacantes do Atlético-MG nas décadas de 1930 e 1940, com 142 gols. Ele foi peça chave em várias conquistas do clube, principalmente no Campeonato Mineiro. Said era conhecido por sua técnica refinada e por sua habilidade em balançar as redes, sendo um dos maiores ídolos da história do clube.

7 - Guilherme – 139 gols

Guilherme marcou 139 gols pelo Atlético-MG e foi um dos maiores artilheiros do clube nos anos 1990 e 2000. Ele foi o principal nome do time no vice-campeonato brasileiro de 1999, quando o Galo fez uma das melhores campanhas da sua história. Guilherme é lembrado pela sua capacidade de decidir jogos importantes e por sua técnica apurada.

8 - Ubaldo – 135 gols

Ubaldo, com 135 gols, foi um dos grandes artilheiros do Atlético-MG nas décadas de 1940 e 1950. Ele foi peça fundamental no ataque do Galo, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e se consolidar como uma das principais forças do futebol mineiro. Sua habilidade e faro de gol o tornaram um ídolo da torcida.

9 - Marques – 133 gols

Marques foi um dos grandes ídolos recentes do Atlético-MG, com 133 gols marcados. Atuando nas décadas de 1990 e 2000, ele era conhecido por sua velocidade, habilidade e comprometimento dentro de campo. Marques ajudou o Galo a conquistar títulos estaduais e se destacou em campanhas importantes do clube, sendo sempre uma referência para os torcedores.

10 - Nívio – 126 gols

Nívio marcou 126 gols pelo Atlético-MG e foi um dos principais jogadores do clube nas décadas de 1940 e 1950. Ele era conhecido por sua técnica e precisão nas finalizações, sendo decisivo em várias conquistas do Campeonato Mineiro. Nívio é lembrado como um dos grandes artilheiros que passaram pelo Galo e como um dos principais ídolos de sua época.

Réver é o jogador com mais títulos do Atlético-MG, com 12 taças no total (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Atlético-MG

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra os jogadores com mais títulos na história do clube:

12 títulos: Réver e João Leite

Os jogadores com mais títulos pelo Atlético-MG são Réver e João Leite. Primeiro, o zagueiro ídolo do Galo participou da maior conquista da história do clube, a Libertadores da América do ano de 2013. Além disso, o defensor ganhou duas Copas do Brasil, seis Campeonatos Mineiros, uma Recopa Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro.

O goleiro João Leite também possui as mesmas 12 conquistas de Réver. O jogador que mais vestiu a camisa do Galo, com quase 700 partidas, conquistou 11 títulos do Campeonato Mineiro, além de também ter vencido a Copa Conmebol do ano de 1992.

11 títulos: Kafunga e Heleno

Com 11 títulos pelo Galo também temos um empate duplo. O goleiro Kafunga jogou pelo Atlético durante 20 temporadas, sendo titular absoluto em 19 delas. Com 335 partidas jogadas pelo clube, o atleta conquistou 10 vezes o Campeonato Mineiro, além de uma taça dos Campeões do Brasil

Heleno também conquistou 11 títulos e tem um grande número de jogos pelo Galo, 379 pelo clube. Formado nas categorias de base do clube, Heleno venceu o Campeonato Mineiro por oito oportunidades, em seus 14 anos de clube.

10 títulos: Reinaldo e Toninho Cerezo

O maior artilheiro da história do Atlético-MG, com 255 gols, Reinaldo conquistou 10 títulos com a camisa atleticana. Em 475 partidas, o ex-atacante venceu um total de oito Campeonatos Mineiros, além de duas Taças Minas Gerais.

O maior artilheiro da história do Atlético-MG, Reinaldo, é um dos jogadores com mais títulos, com 10 no total (Reprodução: Atlético-MG)

O outro atleta com 10 títulos pelo clube é Toninho Cerezo. Conhecido como Capitão da Paz, o meia jogou no Galo de 1974 a 1983 e retornou ao clube em 1997 para sua despedida no futebol. Suas conquistas no Atlético-MG foram seis Campeonatos Mineiros, duas Taças Minas Gerais, uma Taça de Campeão dos Campeões do Brasil e uma Copa Centenário de Belo Horizonte.

Veja outros jogadores que mais foram campeões pelo Atlético-MG

9 títulos: Victor, Luizinho e Zé do Monte

8 títulos: Leonardo Silva

7 títulos: Paulo Isidoro, Lucas Miranda, Marcelo Oliveira, Sérgio Araújo, Luan e Leandro Donizente

6 títulos: Éder, Ubaldo, Paulo Roberto Prestes, Jorge Valença e Vanturir

5 títulos: Junior Alonso, Nacho Fernanandez, Jô

4 títulos: Diego Tardelli, Guará, Pierre, Vanderley paiva, Vavá e Cincunegui

Mais jogos pelo Atlético-MG

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra os jogadores com mais jogos na história do clube:

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Atlético-MG

1. João Leite – 684 jogos

João Leite é o recordista de mais jogos pelo Atlético-MG, com 684 partidas. O goleiro atuou pelo clube entre as décadas de 70 e 90, tornando-se um dos maiores ídolos da história do Galo. Conhecido por sua segurança e habilidade, João Leite é reverenciado pela torcida alvinegra.

2. Vanderlei Paiva – 559 jogos

Vanderlei Paiva, meio-campista, disputou 559 partidas pelo Atlético-MG. Atuando principalmente nos anos 70, ele foi peça fundamental na equipe e é lembrado por sua técnica e visão de jogo. Vanderlei é um dos jogadores mais respeitados da história do clube.

3. Luisinho – 537 jogos

Luisinho, zagueiro de grande qualidade, jogou 537 vezes pelo Atlético-MG. Ele é considerado um dos melhores defensores do clube e foi fundamental em várias campanhas vitoriosas, deixando um legado no setor defensivo do Galo.

4. Vantuir – 507 jogos

Vantuir, outro zagueiro de destaque, jogou 507 partidas pelo Atlético-MG. Atuando nos anos 70, ele se tornou um dos ídolos da torcida por sua dedicação e solidez na defesa.

5. Kafunga e Paulo Roberto – 504 jogos

Kafunga, um dos maiores goleiros da história do Atlético-MG, disputou 504 jogos e é lembrado por sua habilidade e liderança. Empatado com ele, Paulo Roberto, lateral-direito, também somou 504 partidas, contribuindo para o sucesso do Galo nos anos 80.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Atlético-MG

6. Grapete – 486 partidas

Grapete, meio-campista, disputou 486 jogos pelo clube, sendo um jogador versátil e querido pela torcida. Ele teve um papel importante em várias conquistas do Atlético-MG.

7. Reinaldo – 475 partidas

Reinaldo, um dos maiores artilheiros do Galo, jogou 475 vezes e marcou mais de 250 gols pelo clube. Ele é reverenciado pela torcida e é considerado um dos maiores ídolos da história do Atlético-MG.

8. Afonso Silva – 464 partidas

Afonso Silva, que atuou como zagueiro, fez 464 jogos pelo Atlético-MG. Conhecido por sua firmeza na defesa, ele foi um dos pilares da equipe durante sua passagem pelo clube.

9. Victor – 424 partidas

Victor, o goleiro que se tornou um dos heróis da Libertadores de 2013, disputou 424 jogos pelo Galo. Ele é adorado pela torcida e conhecido por defesas memoráveis, sendo um dos maiores ídolos do clube.

10. Toninho Cerezo – 400 partidas

Toninho Cerezo, meio-campista, disputou 400 jogos pelo Atlético-MG. Ele é lembrado por sua técnica e habilidade, sendo um dos jogadores que marcaram época no Galo.

Esses jogadores ajudaram a construir a rica história do Atlético-MG, cada um deixando sua marca no clube.

Top 5 maiores contratações do Atlético-MG*

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra as maiores contratações da história do clube:

1. Diego Tardelli – R$ 50,56 milhões (2013)

Diego Tardelli voltou ao Atlético-MG em 2013, vindo do Al-Gharafa, do Catar, por cerca de R$ 22,5 milhões. Tardelli já era um dos ídolos do clube e, em sua segunda passagem, continuou a brilhar, sendo um dos principais responsáveis pelas conquistas da Libertadores, Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil. Sua contratação foi um grande acerto do clube, já que ele entregou em campo tudo o que era esperado e está entre as maiores contratações do Atlético-MG.

Diego Tardelli foi a maior contratação da história do Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/CAM)

2. Zaracho – R$ 50,15 milhões (2020)

O argentino Matías Zaracho está entre as maiores contratações do Atlético-MG na história. O clube mineiro desembolsou aproximadamente R$ 33,2 milhões para tirar Zaracho do Racing, da Argentina, em 2020. O meio-campista rapidamente se tornou um dos pilares da equipe, oferecendo dinamismo no meio-campo e contribuindo para as conquistas do clube em competições nacionais e continentais. Sua contratação representou um marco na gestão do Atlético, que visava construir um elenco de alto nível competitivo.

3. Nacho Fernández – R$ 41,77 milhões (2021)

Em 2021, o Atlético-MG contratou Nacho Fernández, também vindo da Argentina, por cerca de R$ 31,9 milhões. O meia chegou do River Plate com o status de estrela e não decepcionou. Nacho se destacou como um dos jogadores mais habilidosos e decisivos do elenco, ajudando o clube a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Sua contratação foi uma das mais elogiadas pelos torcedores, pela crítica esportiva e está entre as maiores contratações do Atlético-MG.

4. Cristian Pavón – R$ 34,15 milhões (2022)

Cristian Pavón, outro argentino, foi contratado pelo Atlético-MG por R$ 30 milhões em 2022, vindo do Boca Juniors. O atacante chegou com a expectativa de dar mais profundidade ao ataque do Galo, conhecido por sua velocidade e habilidade. Pavón rapidamente encontrou seu espaço no time e se tornou uma peça importante na estratégia ofensiva do clube, sendo uma das .

5. Lucas Pratto – R$ 30,89 milhões (2015)

Lucas Pratto, conhecido como "Urso", foi contratado em 2015 do Vélez Sarsfield, por R$ 18 milhões. O atacante argentino se tornou ídolo da torcida alvinegra com sua garra e faro de gol. Ele marcou 41 gols em 104 jogos com a camisa do Atlético e teve uma passagem marcante pelo clube. Embora tenha deixado o Galo em 2017, Pratto permanece como uma das maiores contratações do Atlético-MG.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).

As 10 maiores vendas do Atlético-MG:

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra as maiores vendas da história do clube:

10º lugar: Cláudio Caçapa - A décima maior venda da história do Galo foi Cláudio Caçapa. O zagueiro foi vendido para o Lyon por 6,2 milhões de euros, na temporada 2001/02. Revelado pelo Atlético, ele também jogou pro Newcastle, Cruzeiro, Évian, da França e Avaí, onde se aposentou em 2012.

9º lugar: Lucas Pratto - O nono colocado da lista é o atacante Lucas Pratto. Na temporada 2016/17, o atacante argentino foi vendido para o São Paulo por 6,2 milhões de euros. Ele rodou em outros clubes da América do Sul, até chegar no Olímpia, do Paraguai.

8º lugar: Douglas Santos - Na temporada 2016/17, o lateral-esquerdo Douglas Santos foi vendido para o Hamburgo por 6,5 milhões de euros. Mais um revelado pelo clube, ele atualmente está jogando no Zenit, da Rússia.

7º lugar: Savinho - A sétima maior venda da história do Atlético-MG foi Savinho, que foi comprado pelo Troyes, do Grupo City, por 6,5 milhões de euros, quando tinha apenas 18 anos. Depois de rodar por PSV e Girona em empréstimos, o atleta foi "comprado" pelo próprio Manchester City.

6º lugar: Júnior Alonso - O atleta paraguaio Júnior Alonso é a sexta maior venda da história do clube, ao ser comprado pelo Krasnodar, da Rússia, por 8 milhões de euros. Ele retornou ao Galo depois de sua passagem pelo clube russo e é o sexto colocado da lista das maiores vendas do Atlético-MG

5º lugar: Allan - Na temporada 2023/24, o Flamengo comprou o volante Allan por 8,2 milhões de euros, fazendo assim, com que ele seja o quinto colocado da lista.

4º lugar: Gilberto Silva - Gilberto Silva é a quarta maior venda da história do Atlético-MG. Na temporada 2002/03, o atleta foi vendido para o Arsenal por 9 milhões de euros. Ele é ídolo do clube após ganhar a Premier League de 2004 de forma invicta, além de ser pentacampeão com o Brasil. Ele se aposentou pelo Galo em 2014.

A terceira maior venda do clube foi a de Jemerson para o Mônaco (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

3º lugar: Jemerson - Abrindo o pódio, o zagueiro Jemerson é o terceiro colocado na lista. O Mônaco comprou o jogador na temporada 2015/16 por 11 milhões de euros. Atualmente, o atleta está jogando pelo Grêmio.

2º lugar: Emerson Royal - A segunda maior venda da história do Atlético-MG é a de Emerson Royal, que foi vendido para o Barcelona por 12 milhões de euros. Depois de jogar por Real Betis e Tottenham, o lateral-direito revelado pelo Galo está jogando no Milan.

1º lugar: Bernard - A maior venda da história do Atlético-MG fica com o jogador Bernard. Com apenas 20 anos, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 25 milhões de euros. Depois de jogar por Everton, Sharjah e Panathinaikos, ele retornou ao clube que o revelou.

Valor arrecadado pelo clube

Com as vendas feitas pelo Atlético-MG com esses jogadores, o clube arrecadou um total quase 100 milhões de euros.

Top 5 melhores estrangeiros do Atlético-MG

A Lancepédia do Atlético Mineiro mostra os maiores estrangeiros da história do clube:

Cincunegui

Hector Carlos Cincunegui, o zagueiro uruguaio, atuou pelo Atlético-MG na década de 70. Conhecido por sua força defensiva e espírito aguerrido, Cincunegui foi peça importante no time que conquistou títulos estaduais e ajudou a solidificar o setor defensivo do clube. Sua garra em campo fez dele um dos maiores estrangeiros do Atlético-MG.

Fantoni

Benito Romano Fantoni, o meio-campista italiano, jogou pelo Atlético-MG nos anos 60 e trouxe um estilo de jogo técnico e habilidoso. Fantoni era conhecido por sua capacidade de controle de bola e visão de jogo, que ajudaram o Galo a ter um meio-campo sólido. Ele é lembrado como um dos grandes estrangeiros do Atlético-MG.

Zaracho

Federico Matías Zaracho, o meia argentino, é uma das revelações mais recentes do Atlético-MG, contribuindo significativamente desde sua chegada em 2020. Com sua habilidade e dedicação, Zaracho ajudou o clube a conquistar títulos como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, rapidamente ganhando o carinho da torcida e virando um dos grandes estrangeiros do Atlético-MG.

Mesmo chegando em tempos recentes no Atlético, Zaracho é um dos melhores estrangeiros que passaram pelo clube (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Mazurkiewicz

Ladislao Mazurkiewicz, o goleiro uruguaio, é uma lenda entre os arqueiros que passaram pelo Atlético-MG. Atuando no final dos anos 70, Mazurkiewicz era conhecido por sua agilidade e reflexos, se destacando em várias competições e sendo um dos maiores estrangeiros que já vestiram a camisa do Galo. Mazurkiewicz está entre os maiores estrangeiros do Atlético-MG.

Vargas

Eduardo Vargas, o atacante chileno, chegou ao Atlético-MG em 2020 e rapidamente se tornou um jogador importante para o ataque. Com sua velocidade e capacidade de finalização, Vargas tem contribuído para o sucesso recente do clube e é um dos estrangeiros mais influentes na história recente do Galo.

Esses jogadores representam diferentes eras e posições, mas todos trouxeram talento e dedicação ao Atlético-MG. Os estrangeiros do Atlético-MG foram fundamentais para várias conquistas e deixaram um legado duradouro.

Estrutura do Atlético-MG

Continuando com a Lancepédia do Atlético Mineiro, o CT do Galo conta com cinco campos de futebol oficiais, que são mantidos em excelentes condições para atender a todas as necessidades do time durante os treinos. A estrutura inclui um hotel de primeira linha com 20 suítes, onde os jogadores podem se concentrar e recuperar, além de academia, sala de fisioterapia, piscinas aquecidas e áreas de lazer. Com salas de fisiologia e medicina, o CT também dispõe de um centro de reabilitação e equipamentos avançados, como sistemas de ergoespirometria para monitorar o desempenho dos atletas, e infraestrutura médica com raios-X e consultório dentário.

Confira as estruturas do CT do Atlético-MG (Foto: Atlético-MG)

O local possui ainda um auditório, salão de jogos e um refeitório com capacidade para atender as demandas nutricionais do time. Por conta de sua qualidade, a Cidade do Galo já hospedou seleções de futebol, incluindo a Argentina, que utilizou o espaço durante a Copa do Mundo de 2014. A instalação é um verdadeiro patrimônio do clube, refletindo o compromisso do Atlético-MG com a excelência esportiva e a formação de novos talentos.

Endereço do CT do Atlético-MG

Rodovia MG-424, Km 21 - Bairro Jardim da Glória, Vespasiano - MG, CEP: 33206-124.

Como chegar ao CT do Atlético-MG de carro ou transporte público

Localizada a cerca de 25 km do centro de Belo Horizonte, a Cidade do Galo pode ser acessada de carro em aproximadamente 40 minutos, via Rodovia MG-424. Essa rota leva diretamente ao CT, com acesso facilitado tanto para a capital quanto para o Aeroporto Internacional de Confins.

Para quem prefere o transporte público, há opções de ônibus que partem de Belo Horizonte em direção a Vespasiano, onde o CT está situado. A viagem de transporte público leva em torno de uma hora, considerando o tempo de deslocamento entre as paradas e a troca de linhas.

A localização estratégica da Cidade do Galo permite fácil acesso aos principais pontos de Belo Horizonte, sendo também um local de grande importância para a logística do time e da equipe técnica do Atlético-MG.

Onde comprar ingressos do Atlético-MG

Seguindo com a Lancepédia do Atlético Mineiro, os ingressos para os jogos do clube podem ser comprados facilmente pelo site oficial Galo na Veia ou pelo portal Atlético-MG Tickets. A compra online é rápida, segura e permite que o torcedor escolha o setor do estádio, além de efetuar o pagamento com cartão de crédito, débito ou PIX.

Os sócios do programa Galo na Veia têm prioridade na compra dos ingressos, além de descontos que variam conforme a categoria do plano de sócio-torcedor. A ordem de prioridade para compra dos ingressos é a seguinte:

Primeira Prioridade : Sócios do Galo na Veia Preto.

: Sócios do Galo na Veia Preto. Segunda Prioridade : Sócios do Galo na Veia Prata.

: Sócios do Galo na Veia Prata. Público Geral: Ingressos liberados para o público em geral após a venda prioritária aos sócios.

Os ingressos digitais são enviados diretamente para o dispositivo móvel do torcedor, facilitando o acesso ao estádio e evitando filas para a retirada de ingressos físicos.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Atlético-MG

Além da compra online, os torcedores podem adquirir ingressos do Atlético-MG em pontos de venda presenciais autorizados:

Bilheteria do Estádio Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento.

(Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, Pampulha, Belo Horizonte): Disponível nos dias que antecedem o jogo e no dia da partida até o início do evento. Sede de Lourdes (Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis durante os dias que antecedem a partida, das 10h às 17h.

(Av. Olegário Maciel, 1516, Lourdes, Belo Horizonte): Ingressos disponíveis durante os dias que antecedem a partida, das 10h às 17h. Loja do Galo - Shopping Del Rey (Av. Presidente Carlos Luz, 3001, Pampulha, Belo Horizonte): Venda de ingressos nos dias anteriores ao jogo, em horário comercial.

Para a retirada dos ingressos do Atlético-MG adquiridos online, o titular deve apresentar o voucher de compra impresso, um documento com foto, e, em casos de meia-entrada, o comprovante do direito ao benefício. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável que também tenha ingresso para o mesmo setor.

Valores e setores dos ingressos do Atlético-MG

Os valores dos ingressos do Atlético-MG variam de acordo com o setor escolhido no Mineirão. Confira os principais setores e seus respectivos valores médios de 2024:

Cadeira Superior : R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada). Cadeira Inferior : R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada).

: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada). Cadeira Vip : R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada).

: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia-entrada). Camarotes: Valores variam entre R$ 250,00 e R$ 400,00, dependendo dos serviços oferecidos.

Os sócios do Galo na Veia Preto têm descontos que podem chegar a até 50% do valor do ingresso, dependendo do setor escolhido e da importância do jogo. Já os sócios do Galo na Veia Prata também têm direito a descontos, embora menores em comparação ao plano Preto.

Benefícios do programa sócio-torcedor 'Galo na Veia'

O programa Galo na Veia oferece vantagens para os torcedores do Atlético-MG, como:

Descontos nos ingressos : O percentual de desconto varia conforme o plano de sócio e o setor escolhido no estádio.

: O percentual de desconto varia conforme o plano de sócio e o setor escolhido no estádio. Prioridade na compra : Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo a compra antes do público geral.

: Sócios têm acesso antecipado aos ingressos, garantindo a compra antes do público geral. Participação em eventos exclusivos: Sócios do Galo na Veia têm acesso a eventos especiais do clube, como visitas ao centro de treinamento e encontros com jogadores.

Os torcedores interessados em aderir ao programa Galo na Veia podem se inscrever no site oficial do clube e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades. Dessa forma, garantem vantagens exclusivas e a chance de estar sempre na frente para comprar os ingressos do Atlético-MG.

Dicas para comprar ingressos

Comprar ingressos do Atlético-MG para jogos é seguro, desde que seja feito pelos canais oficiais do clube, como o site Atlético-MG Tickets e os pontos de venda presenciais autorizados. Evite adquirir ingressos de terceiros ou cambistas, pois isso pode resultar em ingressos falsificados e impedir sua entrada no estádio.

Além disso, é recomendável comprar os ingressos com antecedência, especialmente para jogos de grande demanda, como clássicos contra o Cruzeiro ou partidas decisivas em competições como a Copa Libertadores. Dessa forma, você evita filas, garante um bom lugar e apoia o Galo de maneira segura e tranquila.

Para mais informações sobre como comprar ingressos do Atlético-MG, acesse o site oficial de vendas do clube e fique por dentro de todas as novidades.