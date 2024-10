Atlético-MG perde para o Internacional por 3 a 0 na Arena MRV (Fotos: Pedro Souza / Atlético)







Copiar Link

Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 26/10/2024 - 21:32 • Belo Horizonte • Atualizada em 26/10/2024 - 22:37

Na noite de intensa chuva deste sábado (26), em Belo Horizonte, o Internacional venceu o Atlético-MG por 3 a 1 dentro da Arena MRV e aumentou a sua sequência de invencibilidade dentro do Brasileirão 2024 para 11 jogos: agora são oito vitórias e três empates. Além disso, passou a ocupar a quinta posição na tabela, com 52 pontos. Do outro lado, o Galo viu ser interrompida a série de invencibilidade dentro do seu estádio: não perdia no reduto alvinegro há 13 jogos (10 vitórias e três empates) e, com um time misto, a equipe de Gabriel Milito foi superada pelo Colorado. Segue em nono lugar, com 41 pontos.

➡️ Veja a classificação do Brasileirão

Agora, o time mineiro volta o foco para o próximo compromisso, na terça-feira (29), pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o River Plate, em Buenos Aires. No domingo (03), encara o Flamengo pela primeira partida da grande final da Copa do Brasil, no Maracanã. O mesmo time carioca que o Inter enfrenta nesta quarta, no Beira-Rio, em jogo atrasado da 17ª rodada do Brasileirão. Se vencer, entra no G4 passando o próprio time rubro-negro.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo da partida foi marcado por muitos embates físicos e por uma arbitragem que pouco deixava o jogo andar. Nos 20 minutos iniciais, quatro cartões amarelos distribuídos - dois para cada lado.

Em meio a reclamações e poucas finalizações, o Galo tentou oferecer perigo ao gol de Rochet explorando os corredores laterais, com boas chegadas de Rubens pela esquerda e Alisson pela direita, mas sem efetividade. O camisa 45 teve boa oportunidade de abrir o placar aos 22, quando desceu livre, cortou para o meio e finalizou, mas Rochet defendeu.

Do lado colorado, Alan Patrick era o principal articulador do time, mesmo muito marcado, o jogador buscava acionar o ataque, mas sem jogadas de sucesso.

Aos 34, Bernabei arriscou um chute, Everson saiu para defesa e, no rebote, o argentino voltou para finalizar e foi derrubado por Fuchs na área. Pênalti. Alan Patrick cobrou no canto escolhido pelo goleiro alvinegro, mas a bola morreu no fundo das redes e abriu o marcador para o time gaúcho. Com o gol, o camisa 10 se isola na artilharia do Internacional com 10 tentos na temporada.

Dois minutos depois, Borré encontrou Bernabéi livre, que chutou de primeira e ampliou o marcador na Arena MRV.

Aos 47, Vargas foi derrubado na área por Thiago Maia, sofreu pênalti e o próprio chileno converteu, deslocou Rochet e descontou para o Galo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Eduardo Vargas diminui para o Galo e chega a sete gols na temporada (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

▶️ Atlético-MG e Internacional duelam pela primeira vez na Arena MRV

Segunda etapa

O segundo tempo foi marcado por um temporal em Belo Horizonte, que dificultou o andamento da partida na Arena MRV e obrigou os jogadores a impor um jogo físico, com o gramado pesado que impedia a bola de rolar.

Milito fez algumas substituições ao longo da etapa final para se adaptar ao jogo pesado, com bolas longas e altas. O técnico tirou Igor Gomes e colocou Maurício Lemos, e substituiu Alisson pelo garoto Caio Maia.

Poucas oportunidades foram criadas, o Internacional encontrou dificuldades para carregar a bola, mas ainda sim foi mais eficiente em controlar o jogo e suportar a pressão.

Aos 21, Scarpa, no banco, recebeu cartão amarelo por reclamação, e quatro minutos depois recebeu o segundo e foi expulso. O jogo seguia pegado e o time gaúcho pedia a expulsão de Alisson por entrada em Bernabei, mas o jogador foi amarelado.

Aos 43 minutos, Bruno Tabata recebeu livre e bateu sem chances para o goleiro Everson, fechando a conta na Arena MRV.

✅ ATLÉTICO-MG 1x3 INTERNACIONAL

31ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 19h00 (de Brasília).

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte.

🟨 Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE), Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE).

⚽ Gols: 1T 37' Alan Patrick (Inter), 39' Bernabei (Inter), 47' Vargas (Galo); 42' Bruno Tabata.

🟨 Cartões amarelos: 1T: 04' Thiago Maia (Inter); 12' Eduardo Vargas (Galo); 16' Igor Gomes (Galo); 19' Wesley (Inter); 2T: 18' Fabián (preparador físico do Galo); 21' Gustavo Scarpa (do Galo, no banco de reservas); 23' Alisson (Galo); 25' Mariano (Galo).

🟥 Cartão vermelho: 2T' 25' Gustavo Scarpa (do Galo, no banco de reservas).

⚽ ESCALAÇÕES

Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Igor Gomes; Alan Kardec e Eduardo Vargas.

Substituições: 2T 30': Sai Igor Gomes e entra Maurício Lemos; 38' Sai Alisson e entra Caio Maia.

Internacional (Técnico: Roger Machado):

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Substituições: 2T: Sai Gabriel Carvalho e entra Bruno Tabata (intervalo); Sai Thiago Maia e entra Bruno Henrique (intervalo); 20' Sai Wesley e entra Rogel; 37' Sai Borré e entra Enner Valencia.

Público: 27.028 pessoas