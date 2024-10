Eduardo Vargas ganha oportunidade entre os titulares do Atlético-MG, contra o Internacional (Foto: Pedro Souza/Atlético)







26/10/2024

O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Internacional. Com um time alternativo, o time mineiro entra em campo neste sábado (26), na Arena MRV, às 19h (de Brasília), para manter a sequência de invencibilidade em casa.

Com foco nas copas, o técnico Gabriel Milito preservou jogadores titulares e leva a campo peças do banco de reservas do Galo.

O Galo entra em campo com: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Igor Gomes; Alan Kardec e Eduardo Vargas.

O atacante Brahian Palacios é ausência na partida pelo acúmulo de cartões amarelos.

Quem está próximo de retornar ao time é Matías Zaracho. O meia vem se recuperando de uma cirurgia de hérnia do esporte, realizada no fim de agosto, e passa pelo processo de transição no DM.

Atlético-MG x Internacional (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bernard veio realizando, durante a semana, corridas ao redor do campo para tratar a lesão no joelho direito e aguarda liberação do departamento médico.

Em casa o Galo vem de 13 jogos de invencibilidade, com a maior sequência invicta na Arena MRV desde a inauguração do estádio, em agosto de 2023. Como mandante no Brasileirão, são 24 pontos em 15 jogos disputados.

O próximo compromisso do time mineiro na temporada é na próxima terça-feira (29), em Buenos Aires, pela volta da semifinal da Libertadores contra o River Plate. Mesmo com a vantagem do jogo de ida por 3 a 0, a comissão técnica optou por preservar o elenco nesta partida do Brasileirão que antecede a decisão.

No dia três de novembro, o Galo entra em campo pela primeira partida da grande final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Maracanã.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: sábado, 26 de outubro de 2024, às 19h00 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV (Belo Horizonte)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

▶️ Atlético-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor, Alisson e Igor Gomes; Alan Kardec e Eduardo Vargas.

DM: Zaracho (transição), Bernard (joelho direito) e Cadu (joelho direito).

Suspenso: Brahian Palacios.

Pendurados: Rômulo, Igor Rabello, Paulinho, Saravia, Alonso, Everson, Igor Gomes, Rubens e Paulo Vitor.

▶️ Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

DM: Ivan, Mercado e Fernando.

Pendurados: Borré, Bruno Gomes, Bernabei, Renê e Wanderson.