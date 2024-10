Internacional x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Maria Gabriela Meireles • Publicada em 26/10/2024 - 14:23 • Belo Horizonte

Atlético-MG e Internacional se enfrentam neste sábado (26), às 19h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. É a primeira vez que as duas equipes se encontram na casa do Galo desde a inauguração do reduto alvinegro. O duelo acontecerá pela 98ª vez na história dos clubes, e na atual temporada, Galo e Saci brigam por objetivos diferentes.

Enquando o time de Gabriel Milito tem o foco voltado para as semifinais da Copa Libertadores e Copa do Brasil, o elenco de Roger Machado deposita todas as fichas no torneio nacional.

O Atlético vem de um triunfo por 3 a 0 diante do River Plate, na Arena MRV, resultado que aproximou o clube do grande sonho de chegar à final do torneio continental. No último dia 19, o Galo entrou em campo em São Januário contra o Vasco, garantindo um empate e chegando a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Já o time gaúcho, na 6ª posição no campeonato, com 49 pontos, entra em campo para defender uma invencibilidade de 10 jogos no Brasileiro, vindo de um triunfo no clássico Gre-Nal no último sábado por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Borré.

Se vencer o alvinegro e contar com a derrota de Flamengo e São Paulo, o Inter assume o quarto lugar na tabela.

Bruno Henrique em Internacional x Atlético-MG no Brasileirão 2023. (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Retrospecto do jogo

O retrospecto de Atlético-MG x Internacional até aqui é equilibrado, com 34 vitórias para o time mineiro, 24 empates e 39 triunfos do colorado.

Contudo, o histórico recente do encontro é negativo para o time gaúcho. No primeiro turno, na 12ª rodada, o Galo levou a melhor e derrotou o Inter por 2 a 1 em Criciúma, no Heriberto Hülse, com gols de Cadu e Rômulo. A partida não foi realizada no Rio Grande do Sul devido as enchetes que afetaram o estado.

Em 2023, Inter e Galo se enfrentaram pelo Brasileirão em maio, com o time mineiro como mandante no Mineirão. A Arena MRV ainda não tinha sido inaugurada, e o estádio recebeu sua primeira partida oficial somente em 27 de agosto na vitória do Atlético por 2 a 0 em cima do Santos.

Nos últimos oito duelos entre as equipes, o colorado saiu de campo vitorioso em apenas uma oportunidade, em 2022. no Beira-Rio. Os dois últimos jogos mais recentes, com o Inter como mandante, tiveram vitória mineira.

O Internacional venceu o Galo pela última vez em Belo Horizonte em 2019, quando ainda era comandado por Odair Hellmann. Na Arena Independência, o time gaúcho marcou balançou as redes três vezes, com dois gols de William Pottker e um de Neilton, enquanto Bruninho diminiu a vantagem para o alvinegro.

Internacional x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Invencibilidade na Arena MRV

Em casa, o Atlético não sabe o que é perder há 13 jogos, com 10 vitórias e três empates, a maior sequência invicta na Arena MRV desde a inauguração do reduto alteticano.

Como mandante no Campeonato Brasileiro, o Galo soma 24 pontos em 15 jogos.

Na Arena, Hulk é o artilheiro da casa, com 17 gols em 32 jogos. Paulinho e Deyverson completam o top 3.