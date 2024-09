Atlético-MG estreou a Arena em agosto de 2023, em vitória sobre o Santos (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:10 • Belo Horizonte (MG)

O duelo com o São Paulo, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (12), marca o retorno do Atlético-MG à Arena MRV. O Galo não utiliza seu estádio desde o dia 20 de agosto e aproveitou o tempo sem jogos para tentar uma melhoria no criticado gramado no período.

Entretanto, a intenção da diretoria acabou não se concretizando. Em vídeo divulgado nas redes sociais, há nítida utilização de tinta para disfarçar os buracos em um lado do campo, e torcedores temem a presença de morrinhos que atrapalhem jogadas. Paulinho, principal jogador da equipe em 2024, falou sobre a influência do terreno no confronto.

- Particularmente não recebi nenhum feedback, mas acredito que a Arena teve tempo suficiente para a recuperação do gramado. Independente das condições, vamos ter que chegar e fazer acontecer para nos classificarmos à próxima fase - afirmou o atacante.

👀 Veja algumas fotos abaixo:

Atlético-MG jogará na Arena MRV contra o São Paulo (Foto: Reprodução / YouTube)

Mesmo sem estar nas melhores condições, a Arena receberá o confronto decisivo entre as equipes. No MorumBIS, o Galo levou a melhor com gol de Battaglia, e precisa apenas de um empate diante de seu torcedor para avançar. A bola rola às 21h45 (horário de Brasília); quem avançar enfrenta o Vasco, que superou o Athletico-PR nos pênaltis.