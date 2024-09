Lucas Moura (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 04:28 • São Paulo (SP)

O São Paulo espera por Lucas Moura e Bobadilla, que estão com as Seleções de Brasil e Paraguai, para avaliar as condições físicas dos atletas para o duelo contra o Atlético-MG. A partida acontece na noite desta quinta-feira (12), às 21h45, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O volante Bobadilla era uma preocupação, já que havia sentido dores musculares na última rodada das Eliminatórias antes de enfrentar o Brasil, mas atuou como titular no jogo no Defensores Del Chaco. O meia-atacante Lucas Moura, no entanto, começou no banco de reservas da Seleção Brasileira.

Além da dupla, Ferraresi também está servindo à Seleção Venezuelana, que enfrentou o Uruguai, mas que não é titular da equipe de Luis Zubeldía, assim como Méndez, que está com o Equador, mas não faz parte dos planos da comissão técnica tricolor.

Para enfrentar o Galo na decisão por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo deve ser escalado com Rafael, Rafinha, Arboleda, Sabino e Wellington; Luiz Gustavo e Bobadilla (Marcos Antônio); Wellington Rato (William Gomes), Luciano e Lucas; Calleri.

Para avançar, o São Paulo precisará reverter o resultado negativo do primeiro jogo, quando perdeu por 1 a 0. Agora, o time paulista tem que vencer por dois gols de diferença, já que uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltis. O empate classifica o time mineiro para a próxima fase do torneio nacional.