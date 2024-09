Entenda a mudança da Globo nos horários de Flamengo x Bahia e Atlético-MG x São Paulo

Luis Roberto comanda a partida entre Flamengo e Bahia (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Diferente do habitual, os jogos com transmissão da Globo nesta quinta-feira (12) não serão às 21h30. Flamengo x Bahia e Atlético-MG x São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, ocorrem às 21h45. A mudança foi feita pela emissora por conta do horário eleitoral obrigatório.

Detentora dos direitos de transmissão da Copa do Brasil em TV aberta, a Globo adiou em 15 minutos os jogos para não ter grandes mudanças na grade de programação. O horário eleitoral ocorre, obrigatoriamente, entre 20h30 e 20h40.

O Jornal Nacional começa às 20h, terá uma pausa para o horário eleitoral e retorna às 20h40 por cinco minutos até o início da novela "Mania de Você". O início da cobertura dos jogos está previsto para às 21h20, e a bola rola às 21h45. Flamengo x Bahia terá transmissão da Globo para todo Brasil, exceto Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que terão Atlético-MG x São Paulo em TV aberta.

O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, e agora faz a partida de volta no Maracanã. Luis Roberto, Júnior e Roger Flores comandam a partida. No MorumBIS, o Atlético-MG venceu o jogo de ida por 1 a 0 e entra em campo com vantagem na Arena MRV. O duelo terá Everaldo Marques, Ana Thaís Matos e Grafite.

