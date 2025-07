Aos 51 minutos do segundo tempo, Michel Araújo salvou o Bahia de um fim de jogo melancólico na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. Depois de abrir o placar e sofrer gol olímpico de Hulk aos 45 minutos da etapa final, o 1 a 1 persistia até a última volta do ponteiro, mas o uruguaio acertou um chute rasteiro da entrada da área para fazer 2 a 1 em duelo eletrizante e garantir o time de Rogério Ceni no G-4.

O resultado deste sábado, além de aumentar a sequência invicta para quatro jogos, fez o Bahia chegar ao grupo dos quatro melhores do Brasileirão. O Tricolor dorme na terceira posição, com 24 pontos, três a menos que o líder Flamengo. Já o Atlético-MG estaciona no sétimo lugar, com 21 pontos.

Marca histórica

O gosto ficou amargo para Hulk depois do apito final, mas nada apaga o feito dele na Arena Fonte Nova. Além de marcar um lindo gol olímpico, o camisa 7 do Galo chegou aos 126 gols e entrou na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Atlético-MG, ao lado de Nívio.

Primeiro tempo pegado entre Bahia e Atlético

Ademir bate boca com Lyanco na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O jogo entre Bahia e Atlético-MG começou a mil por hora, com marcação dura e trocação de ambos os lados. Enquanto o Galo apostou na pressão alta nos primeiros minutos, o Tricolor, com novo uniforme em celebração ao novo filme do Superman, usou a velocidade de Ademir e Erick Pulga para incomodar. Foi assim que, aos 14 minutos, o "Fumacinha" foi derrubado perto da linha da área, lance que a arbitragem entendeu como pênalti. Depois da revisão do VAR, no entanto, Davi de Oliveira Lacerda voltou atrás e marcou a falta fora da área. A cobrança de Juba foi por cima da meta, sem sustos para Gabriel Delfim.

Na jogada seguinte, Ademir incomodou a defesa do Galo novamente e foi parado com mais uma falta, desta vez por Scarpa. Tanto o camisa 10 quanto o lateral foram amarelados nas disputas com o atacante do Bahia. Willian José foi para cobrança e exigiu boa defesa de Gabriel Delfim. O jogo continuou pegado, com muitas trombadas e reclamações contra a arbitragem.

E foi em um dessas faltas que o Atlético criou sua melhor chance, depois de cobrança venenosa de Hulk para boa defesa de Marcos Felipe, no canto direito, aos 28 minutos. A partir desse lance, só deu Bahia no jogo. O Tricolor passou a ter volume no campo de ataque, e o goleiro alvinegro fez duas defesas difíceis em finalizações de Ademir. O Galo só ofereceu perigo aos 46 minutos, quando Gabriel Menino deu passe para infiltração de Arana na área, que acertou a rede pelo lado de fora.

Everton Ribeiro duela com Arana (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Etapa final com dose de emoção

O Atlético começou o segundo tempo pressionando o Bahia, que tinha dificuldades para sair do campo de defesa. Em uma das primeiras jogadas trabalhas do Tricolor, Juba aproveitou sobra de cruzamento na entrada da área e pegou na cara da bola para mandar no cantinho esquerdo de Gabriel Delfim aos sete minutos, sem chances para o goleiro.

O Bahia se soltou mais depois do gol e controlou o jogo, enquanto o Galo não reagiu bem. Depois de um período de pouca criatividade, o time mineiro só levou perigo aos 32 minutos, quando Junior Santos arrancou, costurou a defesa e serviu Cuello, que por pouco não finalizou livre dentro da área.

Mas o final ainda guardava momentos eletrizantes para os mais de 30 mil torcedores que foram à Arena Fonte Nova. Aos 45 minutos, Hulk acertou uma bela cobrança de escanteio e marcou um gol olímpico, que praticamente definiu o empate em Salvador. O camisa 7 do Galo, de quebra, entrou no top-10 de maiores artilheiros da história do clube, com 126 gols.

Só que Michel Araújo estragou as pretensões atleticanas. Aos 51 minutos, o meia tricolor, que entrou já na reta final, finalizou da entrada da área e acertou o cantinho de Gabriel Delfim para selar o placar de 2 a 1 em uma noite cheia de emoções e explodir a Arena Fonte Nova em um misto de euforia e alívio.

Jogadores do Bahia comemoram gol contra o Atlético-MG (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Próximos jogos de Bahia e Galo

O Bahia tem novo compromisso na Arena Fonte Nova às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), quando enfrenta o América de Cali pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A equipe de Rogério Ceni só volta a entrar em campo pelo Brasileirão no próximo sábado, quando visita o Fortaleza, no Castelão, às 16h.

Já o Atlético-MG também tem compromisso pelos playoffs da Sula nesta semana. Às 21h30 desta quinta (horário de Brasília), o Galo visita o Bucaramanga, na Colômbia. Pelo Brasileirão, a equipe volta a campo no próximo domingo, no Allianz Parque, contra o Palmeiras.

✅ Ficha técnica

BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Luciano Juba, 7'/2ºT, Michel Araújo, 51'/2ºT (Bahia); Hulk, 45'/2ºT (Atlético-MG);

🟨 Cartões amarelos: Willian José (Bahia); Guilherme Arana, Gustavo Scarpa (Atlético-MG);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 30.060;

💸 Renda: R$ 980.191,00;

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Alonso (Isaac) e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Scarpa (Cuello); Dudu (Junior Santos) e Hulk.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas (ES);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).