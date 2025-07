O Atlético-MG vai enfrentar o Bahia, neste sábado (12), pela 13ª rodada do Brasileirão. O jogo, que acontece na Arena Fonte Nova a partir das 21h (de Brasília), marca o retorno do Galo aos gramados após quase um mês sem atuar. O duelo do Atlético-MG com o Bahia terá um fenômeno raro nos últimos anos: a ausência de Everson.

Everson em ação pelo Atlético durante partida contra o Flamengo no estadio Maracanã pelo campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O goleiro de 34 anos chegou ao Atlético-MG em setembro de 2020 após deixar o Santos para disputar uma vaga na meta do time mineiro. Na época, o clube tinha nomes como o Victor, que não vivia boa fase e já encaminhava o fim de sua carreira, e Rafael, que hoje defende o São Paulo. O arqueiro foi expulso no jogo contra o Santos, pela 9ª rodada do Brasileirão. No jogo seguinte, Everson estreou e deu início à sua bela trajetória no Galo na vitória contra o Bragantino.

Desde então, Everson disputou 308 jogos pelo Atlético Mineiro, não foi vazado em 132 e conquistou oito títulos pelo clube. Outro ponto que chama a atenção na passagem de Everson pelo Galo são suas raras ausências. Em quase cinco anos, o goleiro teve apenas uma lesão, que aconteceu em 2024. Com uma fratura no dedo, desfalcou o Galo em 10 partidas.

Everson também ficou fora por suspensões em outros sete jogos do Atlético-MG e deu pouco espaço para seus reservas de posição brilharem em sua ausência. O camisa 22 foi substituído por Rafael e por Matheus Mendes. Os dois goleiros deixaram o Galo em busca de mais oportunidades e hoje defendem o São Paulo e o América Mineiro, respectivamente.

Oportunidade rara para substituto de Everson

Com a saída de Matheus Mendes para o América-MG por empréstimo, Everson ganhou um novo reserva na meta do Atlético-MG. Neste sábado, contra o Bahia, Gabriel Delfim será o titular no gol do Galo pelo Brasileirão.

Gabriel Delfim no treinamento do Atlético-MG para o jogo com o Bahia (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

Este será apenas o quarto jogo do goleiro pelo Atlético-MG em 2025. Ele atuou em três partidas do Campeonato Mineiro. Será também a segunda vez que Delfim defenderá o Galo pelo Brasileirão. Em 2024, ele foi titular no jogo com o Atlético-GO, que aconteceu entre os jogos da decisão da Copa do Brasil.

Aos 23 anos e no Galo desde o sub-17, Gabriel Delfim renovou seu contrato com o time em abril deste ano. Seu novo compromisso vai até o final de 2029 e a multa rescisória é de 60 milhões de euros (próximo de R$ 390 milhões) para o exterior. Para o mercado interno, é de R$ 70 milhões.

Na base do Atlético-MG, Gabriel Delfim conquistou a Taça BH Sub-17 em 2018 e o Brasileiro Sub-20 em 2020, sendo um dos heróis do título com uma defesa nas cobranças de pênalti da decisão do campeonato.