Hulk entra em top-10 histórico do Atlético-MG e acaba com seca

Mesmo com a derrota do Atlético-MG para o Bahia, Hulk fez sua parte. O atacante marcou um golaço olímpico. Além da grande beleza, o gol teve outro significado ainda maior.

O gol marcado por Hulk contra o Bahia foi o 126° tento anotado pelo atacante com a camisa do Atlético. Com isso, o super-herói atleticano entrou no Top-10 maiores artilheiros da história do Galo.

Hulk estava em 11° empatado com Nílson, agora subiu uma posição e divide lugar com Nívio.

Top-10 maiores artilheiros da história do Galo

1°- Reinaldo com 255 gols

2°- Dadá Maravilha com 211 gols

3°- Mário de Castro com 195 gols

4°- Guará com 168 gols

5°- Lucas Miranda com 152 gols

6°- Said com 142 gols

7°- Guilherme com 139 gols

8°- Ubaldo com 135 gols

9°- Marques com 133 gols

10°- Nívio e Hulk com 126 gols

Nesta temporada, Hulk soma 12 gols, em 27 partidas disputadas. O atacante vivia uma seca de oito jogos sem marcar. Apesar disso, é o artilheiro do Atlético no ano.

Arena MRV

Hulk vai agora de outra marca que ainda precisa bater. O atacante divide a artilharia da Arena MRV com Paulinho, cada um com 17 gols feitos na casa do Atlético. O ex-atacante do Galo deixou o clube no começo do ano, deixando caminho livre para o camisa sete atleticano.

✅ Ficha técnica

BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Luciano Juba, 7'/2ºT, Michel Araújo, 51'/2ºT (Bahia); Hulk, 45'/2ºT (Atlético-MG);

🟨 Cartões amarelos: Willian José (Bahia); Guilherme Arana, Gustavo Scarpa (Atlético-MG);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 30.060;

💸 Renda: R$ 980.191,00

