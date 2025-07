É hoje! Este sábado marca o retorno do Atlético-MG aos gramados. A equipe masculina profissional do Galo entra em campo às 21h (de Brasília), contra o Bahia, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cuca já definiu a equipe titular para o confronto de logo mais.

Escalação do Galo: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk.

Escalação do Atlético-MG contra o Bahia (Reprodução / Atlético)

Com Everson e Rony de fora por suspensão, Cuca teve que alterar os 11 iniciais. Delfim entra na meta atleticana. Já no lugar de Rony, Arana volta para a lateral, com Rubens indo para o meio, e Dudu aparecendo no ataque.

O volante Patrick, que foi titular em cinco dos últimos seis jogos do Galo, tem uma fratura por estresse na região lombar e fica fora do jogo.

As grandes novidades entre os atletas que estarão à disposição de Cuca no próximo compromisso do Galo são o lateral Arana e o atacante Cuello. O argentino, que não atua desde março por uma lesão na coxa direita, foi liberado pelo departamento médico do Atlético-MG. O Anúncio foi feito também nesta sexta-feira.

Tempo sem jogos

Foram 17 dias de férias para o elenco do Galo, que vem fazendo atividades na Cidade do Galo. O clube mineiro fez um jogo treino neste período desde que retornou.

Vai ser o primeiro jogo do Atlético em um mês. A última vez que o Galo entrou em campo foi contra o Internacional, no dia 12 de junho, pelo Brasileirão. Na ocasião, o alvinegro venceu por 2 a 0.

Invicto há oito jogos no Brasileirão, o Atlético-MG tenta manter a sequência positiva diante do Bahia. O Galo ocupa a sétima posição do campeonato com 20 pontos e, em caso de vitória, ultrapassa o Bahia na tabela de classificação. Com uma combinação de resultados, o time pode terminar a rodada na terceira posição.

