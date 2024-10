Atlético-MG e Internacional se enfrentam pela 31ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 18:44 • Belo Horizonte (MG)

Atlético-MG e Internacional se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. A bola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, com transmissão de Sportv e Premiere (pay-per-view). O Galo é o nono colocado do Campeonato Brasileiro com 41 pontos, enquanto o Colorado ocupa a sexta posição, com 49 pontos.

➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético-MG x Internacional

31ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Matheus Mendes; Mariano, Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rubens; Otávio, Paulo Vitor e Igor Gomes; Vargas e Alan Kardec.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick, Gabriel Carvalho e Wesley; Borré.

▶️ Internacional busca quebrar retrospecto negativo contra o Atlético-MG