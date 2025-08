Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 01/08/2025

O Atlético-MG retorna de viagem do Rio de Janeiro. A previsão é de que os jogadores cheguem na parte da manhã e treinar à tarde. O feminino treina na Arena MRV na parte da manhã. Veja a programação do Galo nesta sexta-feira (01).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

➡️ Atlético-MG derrota Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético retorna para Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira. O voo atleticano está previsto para às 9h45 (de Brasília). O dia não será de folga, os jogadores do Galo treinam na parta da tarde, às 15h, no centro de treinamento do clube.

continua após a publicidade

O Galo volta do Rio de Janeiro após derrotar o Flamengo pela Copa do Brasil, por 1 a 0. Foi o jogo de ida das oitavas de final. O Atlético abriu vantagem na eliminatória do torneio no Maracanã. Os mineiros jogam por um empate no jogo de volta na Arena MRV.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético treina na Arena MRV nesta sexta-feira, às 10h10. As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

continua após a publicidade

Mercado do Galo

O Atlético segue com duas negociações no momento. Após anunciar Alexsander e Biel, o clube segue tentando reforçar o elenco. Reinier está praticamente fechado a viaja para Belo Horizonte nos próximos dias. Outro negócio que segue em andamento é pelo lateral direto Paulinho, do Vasco.

Próximos jogos do Galo