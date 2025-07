O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a seis jogos de suspensão e multa de R$ 90 mil em razão de ofensas destinadas a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em uma rede social, em janeiro deste ano. O julgamento aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), no Rio de Janeiro, e teve unanimidade dos votos.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras tem desfalque contra o Atlético-MG, e Vitor Roque está liberado após sentir dores

O cumprimento da suspensão é imediato, ou seja, Dudu não poderá entrar em campo pelo Galo na partida de domingo (20), justamente contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h30.

O jogador foi denunciado com base no artigo 243-G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição a quem praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

A presidente do Palmeiras esteve presente no tribunal, enquanto o jogador gravou um vídeo explicando que não pode comparecer em razão do trabalho.

Dudu e os advogados estão reunidos para decidir os próximos passos. Há a possibilidade da defesa recorrer da decisão. A reportagem procurou o jogador, que ainda não se manifestou. O espaço segue aberto caso queira se manifestar, e a matéria será atualizada.

continua após a publicidade

Relembre a polêmica entre Leila e Dudu

A presidente do Palmeiras moveu uma ação contra o atacante, atualmente no Atlético-MG, após ofensas feitas pelo jogador nas redes sociais. O processo, iniciado ainda em janeiro de 2025, pedia R$ 500 mil por danos morais, segundo documento ao qual a reportagem teve acesso.

O episódio ocorreu no início do ano, e a dirigente entendeu que as declarações extrapolaram o campo esportivo. A medida judicial é mais um capítulo na relação conturbada entre Dudu e o Palmeiras, que já havia se desgastado durante o processo de saída do jogador no fim de 2024.

Na ocasião, Leila Pereira disse que Dudu "saiu pela porta dos fundos", enquanto o jogador rebateu com uma foto em suas redes sociais com "o caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC."